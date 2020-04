Stirling Moss, le "champion sans couronne", est décédé

Peu de pilotes dans l'Histoire de la Formule 1 et des sports mécaniques en général n'ont suscité autant de consensus. Stirling Moss était de ceux-là. Personne n'oserait dire de lui qu'il n'aurait pas été un Champion du monde méritant, bien au contraire, lui qui a fini à quatre reprises second du championnat entre 1955 et 1958 et troisième entre 1959 et 1961, lui qui a signé un total de 16 poles et 16 victoires en 66 départs.

Moss, dont la santé était particulièrement fragile depuis quelques années, s'est éteint à 90 ans des suites d'une longue maladie. Sa carrière en F1 courra de 1951 à 1961. Il s'engagea pour un total de dix constructeurs différents, dont certaines des structures les plus en vue des années 1950-1960, à l'image de Cooper, Maserati, Mercedes, Vanwall, BRM ou Lotus.

Paradoxalement, il est largement considéré, et par Moss en premier lieu, que sa plus grande victoire n'a pas eu lieu en Formule 1 mais, comme pour démontrer sa grande adaptabilité et sa soif de courir dans toutes les catégories possibles (il a gagné un total de 200 courses sur quasiment 600 disputées), lors de la légendaire épreuve des Mille Miglia, course disputée sur route ouverte en Italie, en 1955, et remportée au bout de plus de dix heures et sept minutes au volant de la Mercedes-Benz 300 SLR.

Sa carrière aussi fructueuse que variée connut un brutal coup d'arrêt début 1962, alors qu'il était à peine âgé de 32 ans, suite à un accident à Goodwood qui le blessa durement et l'obligea à une longue et douloureuse rééducation de laquelle il sortit en ayant perdu de la performance et des automatismes. Comprenant qu'il ne pourrait jamais retrouver son meilleur niveau, il mit fin à sa carrière début 1963, même s'il continua à courir pour le plaisir, principalement lors de courses historiques, jusqu'en 2011.

Fin 2016 et début 2017, il connut d'importants problèmes de santé, avec une infection pulmonaire grave qui l'obligea à passer 134 jours à l'hôpital. Il avait surmonté cela mais s'était retiré de la vie publique début 2018.