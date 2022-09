Super Licence : De Vries espère que Herta n'aura pas de dérogation

Charger le lecteur audio

Sur le marché des transferts 2023, la question qui se pose en ce moment concerne Colton Herta. Le pilote Andretti Autosport en IndyCar est courtisé par Red Bull pour remplacer Pierre Gasly chez AlphaTauri, si la marque au taureau venait à libérer le tricolore pour un départ chez Alpine.

Cependant, au terme de la saison 2022, Herta aura au mieux 32 points de Super Licence grâce à ses résultats outre-Atlantique, et même des séances d'essais libres rapportant un point chacune ne lui permettraient pas d'atteindre les 40 unités requises pour obtenir le précieux sésame.

Or, la FIA se réserve le droit d'accorder une dérogation à un pilote disposant d'au moins 30 points, si celui-ci est "considéré, à la seule appréciation de la FIA, comme n’ayant pu se qualifier […] du fait de circonstances indépendantes de sa volonté ou de raisons de force majeure". Par exemple en considérant que la saison 2018 d'Indy Lights, où Herta a fini vice-champion avec seulement sept monoplaces engagées, est éligible à l'intégralité du barème théorique de cette compétition ?

Nyck de Vries, qui fait partie des candidats à une arrivée en Formule 1, jugerait néfaste que les règles soient contournées ainsi. "Je pense que les règles qui ont été créées pour cela devraient être respectées, car hormis le fait que ce soit frustrant, je trouve ça mauvais pour le système", déclare le Néerlandais à Motorsport.com. "Cela pourrait avoir un effet négatif sur la Formule 2 et la Formule 3, parce que si l'on peut marquer des points plus facilement dans d'autres championnats, alors on pourrait voir des pilotes dévier vers ces autres championnats. Ils pourraient opter pour l'Indy Lights, par exemple, qui n'a qu'une douzaine de voitures sur la grille."

Nyck de Vries a des atouts : ses essais avec plusieurs écuries telles que Mercedes

"J'estime donc qu'il faudrait s'en tenir aux règles et ne pas faire d'exceptions dans de telles situations. Il y a plein de pilotes disposant d'une Super Licence parmi lesquels choisir. Et s'ils prennent cette voie et commencent à faire des exceptions, où cela s'arrêtera-t-il ? Alors, bien sûr, il y aura bien davantage de pilotes qui frapperont à la porte de la FIA car ils pensent mériter une dérogation."

De Vries fait partie des candidats à un baquet Williams et s'intéresse à toutes les places disponibles sur la grille. Le Champion du monde de Formule E a le handicap de son manque d'expérience, mais la nouvelle réglementation imposant de faire rouler des rookies en week-end de Grand Prix lui est favorable : il a pris le volant de la Williams FW44 à Barcelone, de la Mercedes W13 au Castellet, et va désormais piloter l'Aston Martin AMR22 ce vendredi à Monza. Ce temps passé dans le cockpit des F1 de trois écuries différentes est un argument non négligeable en sa faveur. Son avenir demeure toutefois incertain.

Lorsque nous lui demandons si Williams est sa dernière chance d'être sur la grille en 2023, De Vries répond : "Je ne sais pas. Il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup d'interférence sur la ligne quant à toute la situation autour de Piastri, Alpine, Gasly et Herta. C'est un tel effet domino ! Il est impossible de voir où ça va mener. Pareil quant à d'autres opportunités en Formule 1. Par exemple, il est possible que Haas ne continue pas avec Mick Schumacher, ce qui pourrait mettre Mick sur le marché et libérer une place chez Haas. Envisageraient-ils alors de donner une seconde chance à Antonio Giovinazzi ? Je ne sais pas. C'est un sacré jeu d'échecs."

Et s'il ne parvient pas à rejoindre l'élite, De Vries sait qu'il ne sera pas condamné à une année sabbatique, compte tenu de son expérience en Formule E et en Endurance. "Bien sûr, il faut éviter que je me retrouve les mains vides si je n'ai pas d'opportunité en Formule 1. Mais je pense être bien placé à cet égard, alors ça ne m'inquiète pas. En fait, rien ne m'inquiète. Si ça vient, tant mieux. L'avenir le dira", conclut-il.

Propos recueillis par Erwin Jaeggi

