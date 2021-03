Tsunoda a pour objectif de moins s'énerver et jurer à la radio

Yuki Tsunoda s'est fait remarquer vendredi avec un message radio qui n'est pas passé inaperçu durant les Essais Libres 1 où, rencontrant du trafic en fin de tour, il s'est montré très véhément à la radio, jurant de bon cœur. Alors qu'il est l'un des pilotes les plus attendus cette saison en discipline reine, le Japonais estime qu'il doit justement mieux contrôler ses émotions.

"J'essaie toujours d'être plus calme à chaque séance, parce que c'est un peu mon point faible", a-t-il déclaré. "Du côté de la mentalité également : l'année dernière, je jurais beaucoup et je perdais ma concentration, donc j'essaie de ne pas trop jurer."

"Mais oui, j'ai trop laissé parler mes émotions lors de la première séance d'essais libres. Mais dans cette [deuxième] séance, il n'y a pas eu de jurons, donc un bon pas en avant par rapport aux premiers essais libres pour moi. Donc oui, c'est bien !"

Objectif : battre Gasly en qualifications

Les espoirs sont en tout cas grands pour les débuts de Tsunoda, qui a terminé la seconde séance d'essais libres au septième rang. "Nous n'avons fait qu'une seule journée dans la saison 2021, donc je ne veux pas être trop excité maintenant, mais vous savez, la voiture est bonne. Le long run, qui constitue la préparation à la course, était bon. Donc je pense qu'il y a de très bons signes et, si nous parvenons à tout peaufiner, je pense que nous pourrions être en bonne position."

Interrogé sur ses objectifs pour sa première séance de qualifications, Tsunoda a répondu : "Bien sûr, aller en Q3. Entrer dans le top 8 ou le top 7, ce serait génial. L'objectif principal pour moi : faire de mon mieux et battre mon coéquipier."

Pour Franz Tost, le directeur d'AlphaTauri, Tsunoda a fait d'importants progrès depuis ses premières sorties en F1 à la fin de la saison 2020. "Je dois dire qu'il améliore ses performances de run en run. Il a une courbe d'apprentissage très prononcée et le taux de progression augmente, ce qui est très important. Son instinct naturel pour le pilotage et son talent sont à un niveau très élevé. S'il continue comme ça, il apprendra vite et je suis sûr qu'il aura un avenir très brillant en Formule 1."

Avec Erwin Jaeggi et Jonathan Noble



