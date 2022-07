Le "turbo spécial" de Honda aide Red Bull en Autriche

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Autriche a pour habitude de sourire à Red Bull. Le taureau rouge s'est imposé à domicile pour la première fois en 2018, puis a répété sa performance l'année suivante pour sa première victoire en collaboration avec Honda. Ces deux succès, glanés par Max Verstappen, ont été suivis de deux autres en 2021, lorsque deux courses consécutives ont été organisées sur le Red Bull Ring.

Red Bull n'a donc laissé échapper que deux victoires en Autriche depuis 2018 (toutes deux acquises par Mercedes lors de la double confrontation de 2020). Comment se fait-il que les monoplaces de Milton Keynes soient si souvent performantes en Styrie ? La question a été posée à Helmut Marko, et le conseiller de l'équipe a estimé que la réponse se trouvait sous le capot.

"C'est [dû au] moteur, Honda a un turbo spécial qui a un avantage léger mais décisif en altitude – [le Red Bull Ring] est à 670 mètres d'altitude – depuis quelques années", a indiqué Marko sur la chaîne Servus TV. "Et ça a été très important pour nous. Ici, nous avons fêté notre première victoire avec le moteur Honda. Ça a été particulièrement crucial pour la collaboration, surtout que nous pouvons compter sur [cette unité de puissance] jusqu'en 2025."

Le Grand Prix de Grande-Bretagne qui a eu lieu la semaine dernière a vu Mercedes faire son grand retour aux avant-postes. Lewis Hamilton s'est immiscé dans la lutte pour la victoire à Silverstone, franchissant la ligne d'arrivée en troisième position derrière la Ferrari de Carlos Sainz et la Red Bull de Sergio Pérez.

Marko a néanmoins du mal à imaginer cette performance être réitérée en Autriche, compte tenu de la nature bosselée du circuit et de la difficulté qu'éprouve l'équipe allemande à maîtriser sa W13 sur les surfaces imparfaites. Les performances de Lewis Hamilton et George Russell en qualifications, avant leur sorties de piste respectives, donnent néanmoins tort à l'Autrichien...

"J'imagine que ce sera beaucoup plus difficile pour Mercedes à nouveau", a lancé Marko. "Ils doivent relever la voiture, pas de problème, ils seront seulement plus lents. Ce qui est difficile [au Red Bull Ring], c'est qu'il y a des virages très rapides, des virages très serrés et qu'il faut freiner deux fois à plus de 300 km/h. Trouver les bons réglages entre le grip mécanique et aérodynamique est le plus important. Mais Max a le record ici en ayant gagné quatre fois et il est particulièrement motivé, surtout avec les fans hollandais en arrière-plan… c'est électrisant."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll