Verstappen se félicite d'une lutte "satisfaisante" contre Hamilton

Au Mexique, la lutte en piste entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au départ de la course avait tourné court puisque les deux pilotes s'étaient touchés et avaient dû passer par l'herbe. Au Brésil en revanche, le combat a été propre, et le Néerlandais reconnaît que le fait de se mesurer au Champion du monde pour la tête d'une course apporte un plaisir particulier.

"C'était bien. Si vous pouvez vous battre contre le Champion du monde, c'est toujours plus satisfaisant que de se battre contre quelqu'un pour la dixième place ou autre", a déclaré Verstappen. "Je pense que c'était une bonne bataille et nous nous sommes laissés assez de place. Juste assez. Mais je pense que c'était cool."

Il reconnaît avoir eu peur que la décision de s'arrêter lors de la première intervention de la voiture de sécurité, poussée par la stratège de l'équipe Hannah Schmitz, soit une erreur. Mais la crainte a été de courte durée pour le pilote puisqu'il a pu se porter en tête immédiatement à la relance, non sans une résistance de son rival.

"Mais immédiatement à la relance, j'ai eu une bonne aspiration derrière Lewis, et je suis passé à l'extérieur. Nous nous sommes bien battus au virage 1, puis de nouveau au virage 4. On a pu voir ensuite que l'avantage sur le plan pneumatique m'a vraiment aidé, évidemment, et j'ai pu rester premier et contrôler la course."

"Ce n'était pas facile, Lewis avait un bon rythme, je pense qu'ils [Mercedes] étaient de nouveau forts en course, et il nous a fallu travailler en équipe pour prendre les bonnes décisions. Je crois que revenir sur les pneus tendres est ce qui nous a sauvés. Bien sûr, le dépassement par l'extérieur était bon, mais il y a eu un respect mutuel, y compris dans le virage 4, c'était juste une belle lutte."

Il explique en revanche que sa première tentative n'a pas été rendue facile par un surplus de puissance de son moteur Honda, mais davantage par le fait que le Britannique faisait face à une décharge complète de sa batterie : "Nous avions une bonne puissance, mais je pense qu'il ne m'attendait pas car il manquait de charge, donc il n'a pas mis un mode dépassement ou autre. C'est pour cela que ça a semblé bien meilleur que ça ne l'était. J'avais la puissance maximale et il ne s'y attendait pas."