Red Bull a récompensé sa stratège Hannah Schmitz avec un podium

Après la victoire de Max Verstappen à Interlagos, Red Bull Racing a décidé de faire monter Hannah Schmitz sur le podium pour aller récupérer le trophée des constructeurs au nom de l'équipe. En effet, c'est elle qui a pris la décision de faire rentrer le pilote néerlandais au stand alors qu'il menait, lors de la première intervention de la voiture de sécurité en piste.

Verstappen a alors cédé le commandement à Lewis Hamilton mais pointait deuxième derrière le Britannique, avec un train de pneus tendres neufs, ce qui lui a permis de reprendre la tête à la relance pour ne plus la quitter jusqu'à l'arrivée. Le directeur de l'équipe, Christian Horner, explique que Red Bull savait que Mercedes ferait l'inverse de cette décision avec Hamilton, et que c'est Schmitz qui a tranché et choisi cette stratégie victorieuse.

"À ce moment-là, c'est comme un jeu d'échecs quand on est en tête, car la voiture qui suit fera simplement l'opposé", explique Horner. "Donc perdre une position en piste est une chose assez courageuse à faire. Vous devez être confiant que vous pourrez passer en piste, ce que nous avions fait une fois auparavant avec Max. Mais nous sentions qu'avec cet avantage sur les pneumatiques, et n'ayant perdu qu'une position, il pourrait le faire à nouveau."

Horner a tenu à souligner l'implication de Hannah Schmitz, qui vit à deux heures de l'usine de Milton Keynes et est récemment revenue de congé maternité : "Hannah est avec nous, dans l'équipe de stratégie, depuis plusieurs années. Elle a pris un congé maternité l'an dernier, et elle est revenue travailler à plein temps après ce congé."

"Elle a un trajet important à faire pour venir au travail, elle roule quatre heures chaque jour, mais elle a cette implication et cette passion pour son travail. Elle a pris cette décision stratégique aujourd'hui [dimanche] et j'ai estimé que la bonne récompense était de lui faire aller récupérer le trophée. Et je pense que c'est un gros coup de pouce pour les mères qui travaillent, qu'elle soit un membre important de notre équipe."