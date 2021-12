L'opinion de Verstappen sur Mercedes et Hamilton a "beaucoup" changé

Max Verstappen a confié avoir changé d'opinion sur Lewis Hamilton et Mercedes au cours de l'année… et pas en bien ! Avant une finale du championnat sous très haute tension à Abu Dhabi ce week-end, le pilote néerlandais a expliqué que le déroulement des événements au fil de ces mois de lutte âpre, marqués par plusieurs incidents en piste, avait eu un effet très clair sur sa perception du camp adverse. "Beaucoup, oui. Et pas de manière positive", a-t-il confirmé devant la presse jeudi dans le paddock de Yas Marina.

Cette semaine, Bernie Ecclestone a livré sa vision des choses et estimé que Mercedes et Hamilton avaient "harcelé" Verstappen dans leur manière de parler de lui publiquement. Interrogé sur les remarques de l'ex-grand argentier de la Formule 1, le pilote Red Bull a en partie abondé dans ce sens : "Il sent clairement que quelque chose ne va pas. En ce qui me concerne, je ne subis évidemment pas d'intimidation. Mais je pense que ce qui se passe n'est pas correct."

Avant que les deux prétendants au titre ne se présentent à égalité de points au championnat sur le dernier Grand Prix de la saison, non seulement les polémiques ont émaillé les combats en piste, mais elles ont aussi énormément interféré en dehors. Tout au long de la deuxième partie de saison, Red Bull a soupçonné Mercedes d'utiliser un aileron arrière illégal qui avait une incidence sur sa vitesse de pointe. La FIA a renforcé les tests récemment mais pour Verstappen, le mal est fait.

"Bien sûr, des contrôles seront toujours effectués", remarque-t-il sur cette question. "Malheureusement, nous ne pouvons pas revérifier comment c'était lors des Grands Prix précédents pendant la saison, car il se passait clairement des choses. Mais c'est comme ça."

Quoi qu'il en soit, l'heure est désormais à l'ultime affrontement, dans un contexte tendu et avec une crainte très entretenue de voir les deux hommes s'accrocher à nouveau. Malgré l'égalité de points, Verstappen serait sacré si les deux protagonistes abandonnaient dimanche, et la FIA a tapé du poing sur la table par la voix du directeur de course, Michael Masi, menaçant jeudi de sanctions exemplaires. Verstappen, lui, assure ne pas avoir ce scénario en tête.

"De mon côté, j'essaie juste d'être le meilleur possible et je vais essayer de gagner ce week-end", dit-il. "Au bout du compte, c'est comme ça qu'on gagne un championnat. Mais en fait, je me sens très bien, très détendu. J'arrive ici pour gagner, comme ça a été le cas chaque week-end, c'est ce que je vais essayer de faire ce week-end encore. Comme je l'ai dit auparavant, il est certain que ça ne changera pas ma vie."