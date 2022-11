Vettel reste diplomate après son incident avec Stroll

Charger le lecteur audio

Si l'accrochage des pilotes Alpine a marqué le début de course du sprint du Grand Prix de São Paulo, deux autres voitures appartenant à la même écurie ont failli faire de même. Sebastian Vettel et Lance Stroll étaient en lutte pour la onzième place dans les premiers kilomètres et le pilote allemand semblait être plus rapide que son coéquipier.

Au neuvième tour, le quadruple Champion du monde s'est déporté sur la gauche à la sortie du S de Senna, profitant de son DRS pour tenter de prendre l'avantage. Un dépassement qui a été contré de manière rugueuse par l'autre Aston Martin puisque Vettel a été poussé dans l'herbe.

Cet incident a valu une belle frayeur à l'Allemand et dix secondes de pénalité au Canadien, qui a finalement cédé face à son coéquipier. Interrogé par Motorsport.com après l'épreuve, Vettel n'a pas souhaité attiser les tensions.

"Tout s'est passé en peu de temps, j'ai plongé dans l'ouverture et [Stroll] l'a refermée", a simplement commenté le quadruple champion. "Ensuite, j'étais à moitié sur l'herbe et j'ai eu du mal à revenir [sur la piste] mais, heureusement, je m'en suis sorti. Après ça, nous avons décidé de travailler ensemble, j'ai semblé avoir un peu plus de rythme et j'ai pu exploiter ça plus tard."

Au micro de Sky Sports, Vettel a ajouté : "Ça ne tient pas à grand-chose lorsque l'on se bat pour une position. C'est évidemment important de défendre mais, d'un autre côté, il faut toujours se demander si l'on ne perd pas plus de temps que l'on n'en gagne [en pilotant ainsi]. En plus, nous essayons de travailler ensemble donc je pense que nous aurions pu faire mieux aujourd'hui, tous les deux, pour ne pas perdre autant de temps et finir un peu plus haut dans le classement."

De son côté, Stroll a reconnu à demi-mot son erreur. "Il faut que je regarde [le ralenti de l'incident], je n'ai pas vu la vidéo. Je n'ai probablement pas laissé assez de place", a indiqué le Canadien.

Vettel prendra le départ du Grand Prix de São Paulo en neuvième position, derrière la quatrième rangée composée de Carlos Sainz, pénalisé à la suite d'un changement de moteur, et Kevin Magnussen. Le rythme avec les pneus tendres donne espoir au pilote Aston Martin pour la conclusion du week-end brésilien.

"Nous verrons, je pense que nous avons une bonne chance de nous battre pour les points mais nous ne devons pas oublier que les Alpine vont remonter parce qu'elles sont normalement trop rapides", a-t-il ajouté sur Sky. "Mais notre rythme de course était bon, surtout en ce qui concerne les pneus. Peut-être qu'après tout ce temps, j'ai appris quelque chose et j'espère que je pourrais m'appuyer sur ce point fort demain."

