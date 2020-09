Williams ne fera pas appel de la décision sur Racing Point

Ce mardi soir, Ferrari et Renault ont confirmé leur appel contre la décision du panel de commissaires sur le cas des écopes de freins de la Racing Point RP20, faisant donc passer la procédure au stade supérieur, avec une saisine officielle de la Cour d'Appel Internationale de la FIA. En revanche, McLaren a renoncé à interjeter appel ; ce mercredi matin, c'est au tour de Williams d'abandonner cette procédure.

L'équipe Racing Point a écopé d'un retrait de 15 points au classement constructeurs et de 400'000 euros d'amende – sanctions qui sont suspendues le temps de l'appel – après avoir été jugée coupable d'avoir conçu des écopes de freins arrière trop proches de celles de la Mercedes W10 de 2019. Les écopes de freins sont devenues entre 2019 et 2020 des pièces "listées", à savoir des pièces que les constructeurs doivent concevoir eux-mêmes.

La décision a également vu les commissaires permettre à Racing Point d'utiliser ces écopes arrière pour le reste de la saison en expliquant qu'elles sont conformes au Règlement Technique et que la sanction pour chaque GP supplémentaire devait être la réprimande. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé au GP du 70e Anniversaire.

Certaines structures rivales ont mis en avant la faiblesse de la sanction et notifié leur intention de faire appel. C'est après cela que les chemins de Ferrari et Renault d'un côté, qui iront porter l'affaire devant la Cour d'appel FIA, et de McLaren et Williams de l'autre se sont séparés. Reste à savoir ce que va faire Racing Point, qui avait également fait part de son intention d'interjeter appel, pour laver son honneur.