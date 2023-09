Williams frustré par les points perdus à cause de Pérez

Le Grand Prix de Singapour n'a pas commencé sous les meilleurs auspices pour une écurie Williams qui était clairement en fond de tableau aux côtés d'Alfa Romeo, mais Alexander Albon a bien failli en tirer un beau résultat. L'Anglo-Thaïlandais s'est qualifié en Q2 à la faveur du drapeau rouge provoqué par Lance Stroll et a ensuite mené une stratégie inspirée à deux arrêts en profitant des neutralisations de l'épreuve, à la manière des Mercedes, puisque les Williams disposaient également de deux trains de pneus mediums neufs chacune.

Douzième avant l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle, Albon en a profité pour repasser en pneus mediums et a conservé cette douzième place, juste devant Sergio Pérez. Il s'est ensuite défait de Zhou Guanyu et de Nico Hülkenberg, et était revenu juste derrière l'AlphaTauri de Liam Lawson au neuvième rang lorsque Pérez a lancé un assaut bien trop optimiste dans un trou de souris au virage 13. Albon a été expédié vers le mur et a perdu une vingtaine de secondes dans une marche arrière, alors que la huitième place aurait finalement été à sa portée compte tenu de l'accident de George Russell dans le dernier tour.

"Nous avons été privés de pas mal de points qui étaient à notre portée", déplore James Vowles, directeur d'équipe, auprès de Motorsport.com. "C'est frustrant quand on est dans un championnat qui se joue au point près et qu'on devance la concurrence directe dans ce championnat, ça fait mal d'en être privés. Et sans bonne raison : c'était un plongeon. Il y a des manières raisonnables de dépasser, et ce n'était pas la manière de le faire."

"Pendant un certain nombre de tours précédents, Pérez était à l'intérieur et essayait d'y mettre son museau. En soi, ce n'est pas un problème, il faut adopter des techniques agressives. Mais Alex était déjà en train de tourner. Il s'est retrouvé à côté avec un contact au niveau du ponton. C'était impossible que ça fonctionne."

James Vowles, directeur de Williams Racing

Pour couronner le tout, ce sont AlphaTauri et Haas qui ont finalement complété le top 10 en inscrivant des points précieux, soit deux concurrents directs de Williams. La sanction clémente infligée à Sergio Pérez, avec cinq secondes de pénalité et un point sur la licence, ne leur a pas permis d'en grappiller davantage. La position de Williams au championnat des constructeurs reste ainsi saine avec 21 points au compteur, devant Haas (12), Alfa Romeo (10) et AlphaTauri (5).

Vowles est en tout cas enthousiasmé par ce week-end réussi côté stratégie, puisqu'avoir conservé deux trains de pneus mediums neufs a porté ses fruits. Il n'y aura plus qu'à concrétiser sur des pistes plus favorables à la FW45.

"Si l'on regarde l'historique de cette écurie, nous n'avions pas eu de voitures en Q2 à Singapour depuis 2016", souligne le Britannique. "Les problèmes sont donc plus fondamentaux. Je pense que nous allons retrouver notre compétitivité, même si ce ne sera peut-être pas au niveau de Zandvoort."

"Il y a des opportunités, mais cela va dans les deux sens : il y aura beaucoup d'opportunités pour les autres de marquer de très gros points ou pour nous d'en inscrire davantage. Ce que je crois, c'est que si l'on regarde les progrès que nous avons faits collectivement, Williams aborde désormais la plupart des courses avec une voiture capable de marquer des points. Aujourd'hui, c'était encore le cas, grâce à la bonne stratégie."

Propos recueillis par Adam Cooper