Williams et Gulf font du teasing avant Monaco

Que préparent Williams et Gulf pour le Grand Prix de Monaco ? L'écurie britannique et son partenaire ont lancé ce lundi une campagne de teasing sur les réseaux sociaux, à quelques jours du Grand Prix de Monaco. Rien n'indique encore clairement à quoi s'attendre même si les spéculations vont bon train et que les plus optimistes espèrent déjà une livrée spéciale pour la course disputée dans les rues de la principauté.

L'équipe de Grove et le pétrolier donnent rendez-vous vendredi 26 mai à 13 heures pour en dire davantage, soit une demi-heure avant le coup d'envoi de la première séance d'essais libres du week-end. Il n'est pas exclu d'avoir des informations supplémentaires d'ici cette échéance.

Après avoir collaboré avec McLaren, Gulf a rejoint cette année Williams avec l'envie affichée de procéder à des opérations spéciales. Petit à petit, le logo de la marque a pris une place de plus en plus importante au sein de l'écurie, et plus particulièrement sur les combinaisons des mécaniciens au cours des derniers Grands Prix.

Lors de la signature de l'accord, en marge de la présentation officielle de la FW45 au début du mois de février, les deux entités avaient expliqué leur volonté d'aller crescendo dans la visibilité de leur partenariat. À coup sûr, une nouvelle étape sera franchie à Monaco, qui pourrait être une présence accrue sur la monoplace ou une autre activation marketing.

La livrée spéciale, Williams et Gulf ne l'ont jamais exclue sans pour autant confirmer qu'elle existerait un jour. Ce qu'avait fait la compagnie américaine avec McLaren avait marqué les esprits en 2021, déjà dans le cadre du Grand Prix de Monaco, mais il est encore prématuré de valider cette piste. Le rendez-vous donné vendredi impliquerait également de parvenir à tout tenir secret lors des préparatifs, notamment la veille.

"Naturellement, tout ce que l'on fera à l'avenir devra être plus important et meilleur qu'auparavant", annonçait en début de saison Mike Jones, PDG de Gulf Oil International. "On a beaucoup de fans de Gulf à travers le monde entier, on a énormément de requêtes pour notre livrée. On veut que notre livrée soit spéciale. On lance un certain nombre de projets centrés sur les fans. On a toujours le sentiment que Gulf est la marque préférée des fans. Et on veut vraiment que le public se sente impliqué. Alors bien sûr, on étudie différentes solutions pour ça, dans tout l'univers de la Formule 1."