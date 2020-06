Williams présentera sa nouvelle livrée ce vendredi

La Williams FW43 a été officiellement présentée le 17 février dernier, à quelques jours du début des essais hivernaux de Barcelone. La monoplace de Grove arborait alors une livrée blanche, rouge et bleue, le rouge étant amené par son sponsor titre, l'entreprise de téléphonie ROKiT.

Cependant, depuis ce début d'année, de l'eau a coulé sous les ponts. La Formule 1 a suspendu sa saison face à la pandémie de COVID-19, annulant ou reportant les dix premiers GP initialement prévus, et surtout Williams a mis fin à son partenariat avec ROKiT, sans indiquer de raison particulière, au moment de l'annonce de ses résultats financiers 2019 et de la présentation de sa stratégie économique. Selon les informations de Motorsport.com, ROKiT est désormais proche de rejoindre Mercedes.

Aussi, Williams avait annoncé qu'il allait changer de livrée pour refléter ce nouvel état de fait. Alors que la saison 2020 s'apprête à débuter la semaine prochaine par le Grand Prix d'Autriche (3-5 juillet), dans un tweet posté ce jeudi, l'écurie a indiqué que cette nouvelle robe serait dévoilée ce vendredi 26 juin à 10h, heure française.

Williams est actuellement à la recherche d'investisseurs pour assurer son avenir, avec comme option possible une vente pure et simple de l'écurie, mais est également à la chasse aux sponsors et s'est allié avec l'agence 1920 Worldwide pour ce faire. "Nous travaillons avec une nouvelle agence, et nous sommes en train de redéfinir la manière dont nous allons amener Williams sur le marché, et nous avons une immense confiance en cela", expliquait Claire Williams, directrice adjointe de l'écurie, le mois dernier.

"Williams a toujours fait du bon travail pour attirer de nouveaux partenaires dans notre discipline, dans notre équipe, et je crois et ai toute confiance que nous continuerons à le faire. C'est une grande marque. C'est une grande équipe. Et nous sommes embarqués dans une aventure très excitante."

Vidéo - La première livrée de la Williams FW43