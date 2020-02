Williams lève le voile sur la FW43

Si certaines écuries comme Ferrari et AlphaTauri ont fait les choses en grand pour dévoiler leur nouveau bolide, Williams s'est contenté de révéler quelques images en ligne ce lundi matin.

La FW43 change de livrée par rapport à sa devancière, qui arborait seulement le bleu et le blanc traditionnels de Williams. Cette saison, le sponsor titre ROKiT (présent depuis l'an dernier) impose son rouge sur les pontons et l'aileron arrière notamment, tandis qu'une touche de bleu subsiste au niveau du Halo et jusqu'au museau. Lavazza, sponsor personnel de Nicholas Latifi, fait également son apparition sur le capot moteur.

Toujours propulsée par Mercedes, cette Williams aura la lourde tâche de recoller au peloton après une saison 2019 catastrophique, lors de laquelle l'écurie n'a marqué qu'un petit point. La tâche ne sera pas facile avec un duo de pilotes particulièrement inexpérimenté : George Russell devient le leader de l'équipe après une première campagne convaincante en Formule 1 et sera épaulé par l'unique rookie du plateau, Latifi.

"Cette année marque un nouveau départ pour l'écurie", déclare la directrice d'équipe adjointe, Claire Williams. "Nous avons passé du temps à éliminer nos faiblesses, et nous nous sommes assurés d'avoir les bonnes personnes, structures, procédures et ressources en place pour faire des voitures de course compétitives. Nous avons tous pour objectif de reconstruire Williams et de faire retrouver sa compétitivité à l'équipe. Par conséquent, faire des progrès est le mot d'ordre de notre campagne 2020. Nous restons très combatifs, et cette année, tout le monde poursuivra cette bataille jusqu'à ce que nous soyons de retour à notre niveau souhaité."

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.