Wolff : "Ocon m'impressionne par la qualité de ses courses"

Le retour d'Esteban Ocon en Formule 1 en tant que titulaire l'an passé, après une campagne comme pilote de réserve Mercedes, avait été difficile, le Français étant alors largement dominé par son coéquipier Daniel Ricciardo. Cette saison en revanche, chez Alpine, le rapport de force est bien différent face au revenant Fernando Alonso : Ocon a pris l'avantage en qualifications comme en course lors des deux derniers Grands Prix, avec une avance d'une demi-seconde sur un tour à Imola puis de neuf dixièmes au Portugal. Il a ainsi marqué huit points, contre cinq pour Alonso.

Interrogé sur le travail accompli par ce pilote qui a longtemps fait partie du programme de jeunes pilotes Mercedes, Toto Wolff répond : "Très bon. Il m'impressionne, à vrai dire, par la qualité de ses courses et de ses qualifications. Il s'agit simplement de consolider cette position."

Du côté d'Alpine, les résultats sont encourageants : Ocon et Alonso se sont classés septième et huitième au Grand Prix du Portugal et étaient même dans le top 5 lors des Essais Libres 2 à Barcelone.

"Je pense que ce sont toutes ces recherches, toutes ces petites choses que nous trouvons séance après séance, jour après jour", détaillait le Normand jeudi quant à l'origine de ce gain en performance. "Fernando et moi sommes sur la même longueur d'onde au niveau du feedback. Il est donc très simple pour l'équipe d'analyser ce que nous disons, car nous disons la même chose. Bref, ça marche vraiment bien en ce moment, et c'est une bonne nouvelle."

Reste à savoir si Ocon pourrait briguer un baquet chez Mercedes pour la saison 2022, où on ne peut exclure que la marque à l'étoile se sépare de Valtteri Bottas pour faire appel à un de ses jeunes loups, à l'image de George Russell.

"Esteban est également l'un des pilotes qui sont liés à nous, tout en étant pilote Alpine à part entière", souligne Toto Wolff. "Nous avons une très bonne relation avec Alpine. Valtteri est le pilote à ce jour, Lewis est le pilote à ce jour, et l'an prochain, c'est l'an prochain." L'Autrichien conclut : "Il est bien trop tôt pour en discuter à ce stade."