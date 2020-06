Le pronostic des médecins pour Zanardi reste "réservé"

Accidenté vendredi soir lors d'une sortie cycliste non compétitive, Alex Zanardi a été victime d'importantes blessures à la tête après avoir percuté un camion qui circulait sur une autre voie que celle où se trouvait initialement le pilote et athlète handisport. Héliporté depuis les lieux de l'accident, il a été opéré à l’hôpital de Sienne pendant trois heures suite à son arrivée les médecins ayant constaté après un premier diagnostic "un trauma crano-facial important, avec un enfoncement facial et une fracture enfoncée des os frontaux".

Dans un nouveau point effectué ce dimanche en fin de matinée par l’hôpital, il est indiqué que le pronostic quant à la suite reste "réservé", dans la lignée de la communication déjà faite la veille et confirmée par les propos tenus ce samedi par Giuseppe Oliveri, directeur du service de neurochirurgie.

"En ce qui concerne l'état clinique de l'athlète Alex Zanardi, admis à la polyclinique Santa Maria alle Scotte de Sienne depuis le 19 juin à la suite d'un accident de la circulation, le service de santé informe que le patient a passé la nuit dans des conditions de stabilité cardio-respiratoire et métabolique", peut-on ainsi lire ce dimanche sur le site de l’hôpital. "Le fonctionnement des organes est correct. Il est toujours sous sédatif, intubé et ventilé mécaniquement. La neuromonitoring en cours a montré une certaine stabilité mais ces données doivent être prises avec précaution car le tableau neurologique reste grave. Les conditions actuelles de stabilité générale ne permettent toujours pas d'exclure la possibilité d'événements indésirables et, par conséquent, le patient est toujours soumis à un pronostic réservé."

Des éléments sont apparus ces dernières heures quant aux circonstances précises de l'incident. Ainsi, selon plusieurs médias italiens, relayant des témoignages de personnes ayant assisté à la scène ou ayant vu la vidéo de l'intégralité de la scène, Zanardi filmait semble-t-il le paysage avec son téléphone peu avant l'accident. C'est à ce moment-là qu'il aurait progressivement, et sans s'en apercevoir, quitté la voie sur laquelle il se trouvait pour se retrouver sur celle où circulait le camion.

Par ailleurs, il semble que l'événement n'a pas été organisé publiquement et officiellement mais simplement de manière privée. Aucune autorisation n'aurait donc été demandée aux autorités locales pour procéder à un contrôle de la circulation.