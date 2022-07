Zhou Guanyu "conscient" après le crash qui a interrompu le GP

Charger le lecteur audio

Le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne a été marqué par un accident impliquant plusieurs pilotes, dont Zhou Guanyu. Son Alfa Romeo s'est retournée après une série de contacts impliquant Pierre Gasly et George Russell. Le Chinois a été percuté par l'arrière par la Mercedes du Britannique, ce dernier ayant été envoyé en travers à la suite d'un contact avec l'AlphaTauri de Pierre Gasly.

Le contact entre Zhou et Russell a déclenché un engrenage qui a immédiatement envoyé le premier en tonneaux peu avant le premier virage. Il a ensuite glissé sur le Halo puis est parti dans une autre série de tonneaux en arrivant dans le graviers avant de passer par-dessus le mur de pneus et d'arrêter sa course contre le grillage de sécurité, dernier rempart avant les tribunes combles.

La course a immédiatement été interrompue et, à la suite d'une longue intervention des services de secours, Zhou a été extrait et évacué "conscient". "À la suite d'un accident au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, Zhou Guanyu est conscient et se trouve maintenant au centre médical du circuit pour subir des examens", a indiqué Alfa Romeo dans un bref communiqué.

Alex Albon, qui a été victime d'un second accident de l'autre côté de la piste, a également été pris en charge. Il avait pu s'extraire lui-même de sa Williams. "Alex a été transféré par hélicoptère à l'hôpital de Coventry pour des contrôles de précaution suite à l'incident du premier tour. Nous vous tiendrons au courant dès que possible", a indiqué l'écurie britannique.