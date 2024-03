Zéro pointé pour les Français au sprint F2, Verschoor vainqueur

Alors qu'il avait signé la pole de la Course principale et devait s'élancer du dixième rang du sprint, en vertu de la grille inversée, Oliver Bearman n'est finalement pas de la suite de cette deuxième manche de la saison 2024 de FIA F2. Le Britannique remplace en effet Carlos Sainz, victime d'une appendicite, au volant de la Ferrari pour la suite du Grand Prix d'Arabie saoudite de F1.

Cela ne change rien à l'identité du poleman de ce sprint, en la personne de Paul Aron (Hitech), qui devance sur la grille Richard Verschoor (Trident) et le Français Isack Hadjar (Campos). Andrea Kimi Antonelli (Prema) est cinquième, alors que l'autre tricolore, Victor Martins (DAMS), s'élance septième. Le jour déclinant sur le circuit de Djeddah, la température est de 25°C dans l'air et et 35°C au niveau de la piste au moment du départ du tour de formation, après un petit retard de 10 minutes par rapport à l'horaire initial.

Antonelli se manque, Martins éliminé

Au départ, Aron reste devant Verschoor et Hadjar. En revanche, l'envol est manqué pour Antonelli qui perd énormément de positions. Les deux pilotes Williams, Colapinto et O'Sullivan, restent quant à eux carrément bloqués sur la grille. Dans la mêlée qui suit le premier virage, Martins est victime d'un contact avec le mur en tentant de prendre l'avantage sur Dennis Hauger et il doit immobiliser sa voiture entre les virages 3 et 4 ; Antonelli va quant à lui au contact avec Jak Crawford, abîmant son aileron avant. Le Safety Car est déployé, les commissaires décident de n'infliger aucune sanction.

La course est relancée au 5e des 20 tours au programme et Aron maintient la tête. L'ouverture du DRS permet à Verschoor de pouvoir être très menaçant dès le début du 7e tour. Le Néerlandais va se montrer agressif lors du tour suivant au virage 1, avec un gros freinage à l'intérieur tout à fait maîtrisé pour se hisser aux commandes. Derrière, Hadjar est sous la pression de Hauger : si le Français est dans un premier sauvé par le DRS, ce n'est pas le cas au 10e tour.

Le Safety Car est à nouveau déployé à mi-course avec l'arrêt en piste d'Amaury Cordeel, en plein milieu du second virage. Le pilote Hitech, après un tête-à-queue, s'est retrouvé à l'envers sur la piste puis s'est remis dans le bon sens avant de caler. La course reprend au 12e tour, Verschoor n'ayant aucun mal à maintenir la tête, ni à se mettre à l'abri du DRS au moment où ce dernier est à nouveau autorisé.

Hadjar pas verni

Hadjar, en revanche, ne parvient pas à se dépêtrer de ses rivaux : Enzo Fittipaldi le dépasse au 14e tour, avant que Zane Maloney ne tente l'extérieur au premier virage lors du tour suivant, sans succès pour le Barbadien, qui coupe le virage avant de rendre la place. Crawford en profite alors pour le dépasser un peu plus tard et une belle bataille s'engage entre les deux pilotes. Maloney repasse au début du 16e tour. Cela offre un répit inespéré à Hadjar. Le Virtual Safety Car est brièvement déployé suite à un débris perdu en piste par Juan Manuel Correa, qui abandonne peu après.

Hauger dépasse Aron pour la seconde place au début du 18e tour, alors qu'Antonelli parvient à rentrer dans le top 8 avant de se faire une petite frayeur sur un vibreur. Hadjar voit Maloney revenir puis lui faire l'intérieur au premier virage ; le pilote du programme Red Bull tombe au sixième rang avant de ralentir soudainement, visiblement victime d'un problème, perdant tout espoir de marquer des points.

La victoire revient à Richard Verschoor, devant Dennis Hauger et Paul Aron.

Djeddah F2 2024 - Course sprint