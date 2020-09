Piastri remporte le titre de justesse face à Pourchaire

Logan Sargeant était pourtant le mieux placé des candidats au titre ce dimanche au Mugello, avec la cinquième place sur la grille et 160 points au compteur, comme Oscar Piastri, tandis que Théo Pourchaire n'en avait que 151. Or, Sargeant s'est retrouvé pris en sandwich entre Sebastián Fernández et Lirim Zendeli au premier tour, et une collision avec l'Allemand a contraint les deux hommes à l'abandon. Sargeant ne pouvait plus être couronné, Piastri ayant l'avantage au nombre de deuxièmes places en cas d'égalité.

Piastri et Pourchaire étaient alors septième et huitième respectivement, mais le Français a pris l'avantage sur son rival dès le restart, par l'intérieur à San Donato, le premier virage. Il s'est également défait de Jake Hughes grâce à un contact entre les deux monoplaces, alors que Piastri chutait au neuvième rang.

Piastri a ensuite été doublé par son coéquipier Frederik Vesti et s'est retrouvé dixième, alors que Pourchaire enchaînait les dépassements à San Donato, sur ses coéquipiers Aleksander Smolyar et Sebastián Fernández, qui ne lui ont pas fait de cadeau, ainsi que sur Enzo Fittipaldi. Tantôt par l'extérieur, tantôt par l'intérieur... le tricolore était en grande forme mais a échoué à un peu plus d'une seconde du deuxième, David Beckmann, alors que Piastri a finalement rebondi pour finir septième en doublant Smolyar, Vesti et même Fernández sur la ligne d'arrivée !

Oscar Piastri, champion en titre de Formule Renault Eurocup, enchaîne donc avec la consécration en FIA F3 grâce aux 164 points engrangés en 18 courses, contre 161 à Théo Pourchaire et 160 à Logan Sargeant. Frederik Vesti (146,5) sauve la quatrième place de justesse devant Liam Lawson (143), qui a largement dominé la dernière course de la saison, et David Beckmann (139,5) qui, bien que sixième, est à moins de 25 points du titre. Piastri est désormais éligible à la Super Licence, tandis que Pourchaire a déjà 37 unités sur les 40 requises.

Mugello FIA F3 - Course 2