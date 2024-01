DS Penske et Jean-Éric Vergne au rendez-vous à Diriyah

Une ambiance digne d’un film fantastique, un spectacle de drones impressionnant et une belle course de nuit, voilà les ingrédients qui ont construit le succès de la première des deux courses de Formule E du week-end à Diriyah. Mais avant ce spectacle, de très haut niveau après une course moins dynamique au Mexique il y a deux semaines, la journée a été ponctuée de nombreux événements qui ont permis de percevoir les bonnes dispositions des deux DS E-TENSE FE23.

Lors de la première séance d’essai, jeudi après-midi, les 2e et 3e places de Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne ont donné le ton. Le lendemain, après une séance consacrée au set-up des monoplaces électriques, Vergne a réalisé le meilleur temps de son groupe de qualifications. Vandoorne était moins heureux, englué dans le trafic dans son tour rapide, et ne s'est pas qualifié pour les quarts de finale.

Vergne a ensuite fait le tour parfait pour se débarrasser de Norman Nato (Avalanche Andretti), puis de Sergio Sette Camara (ERT) en demi-finale. "Tu viens de gagner ton ticket pour la finale !", lui glissait à la radio Nicolas Mauduit, le team principal adjoint de DS Penske. Quelques secondes plus tard, alors que Mitch Evans était donné favori à 73% pour remporter la pole, Jean-Éric Vergne s'est montré intraitable et, tel un métronome, a enchaîné à nouveau un chrono de référence. C’était la 16e pole position du pilote tricolore, qui est devenu à cette occasion le co-recordman de poles, à égalité avec Sébastien Buemi (Envision Racing, moteur Jaguar).

Une course animée mais maîtrisée

Vergne a fait le départ parfait, et conservé la tête de la course face à Evans, toujours menaçant à bord de sa Jaguar. Le Français a été parmi les premiers à activer son mode Attack, dans le but d’imprimer un rythme élevé et de prendre un peu d’air. Jake Dennis était entre temps passé en tête, et la bataille entre DS Penske et Jaguar continuait derrière l’Avalanche Andretti du champion du monde en titre. Très vite Jake Dennis, Mitch Evans et Jean-Éric Vergne se sont détachés du peloton, avec une différence de performance assez marquée.

Photo de: Joao Filipe / DPPI Jean-Éric Vergne a signé la pole position.

De manière stratégique, afin de ne pas trop utiliser de batterie pour résister aux assauts de ses concurrents, JEV a activé son deuxième mode Attack et concédé deux places. Il restait au contact des Jaguar et Andretti avec des stratégies énergétiques différentes. Souvent dans l’aspiration de Dennis, Vergne était mis sous pression par Evans, qui a profité de son second mode Attack pour se maintenir dans le trio de tête.

JEV ne lâchait pas mais alors que nous étions à peine à mi-course, la quantité d’énergie restante interrogeait. Evans a tenté de prendre la tête, mais il s'est montré un peu trop optimiste et est sorti de la ligne de course. Dennis, qui n’a pas défendu agressivement, est resté dans son plan de course et a gardé la tête. Derrière, JEV a tenté un coup sur Evans, la DS Penske et la Jaguar se sont touchées, mais le Français est passé. Ayant dépensé beaucoup d’énergie, Evans a été dépassé par son coéquipier Nick Cassidy.

Devant, et alors que nous étions proches du 30e tour (sur 37), Dennis et Vergne menaient toujours la danse, séparés d’un peu plus de deux secondes. Derrière, la stratégie Jaguar était payante, et dans les derniers tours le pilote français a dû faire appel à toute son expérience pour défendre proprement sa place. Mais il allait parvenir à faire le job et à couper la ligne d’arrivée juste derrière Jake Dennis.

"Quand on part en pole position, bien sûr on veut gagner", a indiqué Jean-Éric Vergne, juste après l’arrivée. "Mais quand on voit la physionomie de la course, qui aurait pu nous voir terminer bien plus loin au classement, il convient d’être satisfait. Cette deuxième place est très importante pour nous car elle représente les progrès que nous avons réalisés depuis l’année dernière, et indique clairement que nous sommes maintenant plus à même de nous battre avec les Jaguar et les Porsche."

Samedi, les pilotes ont rendez-vous à la même heure sur la grille de départ, avec une course qui comportera un tour de moins (36 contre 37 vendredi) mais avec le même volume d’énergie disponible. Les stratégies et le rythme en course pourraient alors être légèrement différents.