"Paris est une course importante" pour la Formule E

Voilà trois ans que l'E-Prix de Paris n'a pas eu lieu, pandémie de COVID-19 oblige, mais l'épreuve organisée de 2016 à 2019 sur le Circuit des Invalides devrait faire son retour au calendrier pour la première saison de l'ère Gen3, en 2023.

Cette absence s'est fait cruellement ressentir du côté du seul pilote tricolore du plateau, Francilien de surcroît, Jean-Éric Vergne. "Vous avez une maire [Anne Hidalgo, ndlr] qui est anti-voitures, je pense que c'est assez clair", commente le pilote DS Techeetah, qui a triomphé à domicile en 2018. "Et pourtant, c'est cette même maire qui a poussé à avoir la Formule E dans les rues de Paris."

"Je pense que c'est quand même un argument assez fort en politique de dire… [Une maire] qui n'aime pas l'automobile, [qui dit de prendre] tout sauf sa voiture, le fait qu'elle fasse fermer les rues du 7e arrondissement pour faire une course de sport automobile, mais électrique, ça en dit long, quand même. Je ne connais pas exactement les raisons pour lesquelles nous ne roulons plus à Paris, je pense que ça n'a rien de politique."

"Les Parisiens, dès qu'on fait quelque chose qui sort un peu du commun et que pour une matinée ils ne peuvent pas prendre leur voiture, ça les ennuie, donc ils gueulent. Malheureusement, c'est très français de gueuler pour tout. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne roule plus à Paris. C'est bien dommage, parce que c'était une course extraordinaire, il y avait énormément de personnes qui venaient à cette course-là. Je sais aussi que du point de vue du pilote, la piste commençait à devenir un peu petite par rapport au nombre de voitures avec lequel on roule aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est possible d'agrandir un peu le circuit."

Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) sur le Circuit des Invalides en 2019

"Nous retournerons à Paris, c'est l'objectif", confirme Frédéric Espinos, directeur sportif de la Formule E. "C'était compliqué en temps de COVID, parce que financièrement, c'est une course où nous sommes obligés d'avoir du public, des VIP, etc. Comme l'a dit JEV, nous sommes en train de regarder comment agrandir le circuit, ce qui a des conséquences. Aujourd'hui, la phase où l'on en est, c'est une phase d'étude pour voir comment agrandir le circuit. Nous travaillons sur ce projet. Pour nous, Paris est une course qui est importante, et l'objectif est d'y revenir."

Espinos ne cache pas qu'établir le calendrier est "complexe" car il n'y a qu'"un week-end dans l'année" où organiser l'E-Prix de Paris est possible. À une exception près, la course a toujours eu lieu pendant les vacances de printemps de la zone C, dans laquelle se trouve l'Île de France.

Quant à la piste, qui sera probablement prolongée, elle comprenait lors de la dernière édition 7080 m² d'un revêtement temporaire posé sur les pavés des Invalides et recyclé par la suite ; Julia Pallé, directrice développement durable de la Formule E, souligne que cette technologie a évolué depuis 2019.

"Nous travaillions avec un partenaire qui était vraiment spécialisé sur ces sujets", explique-t-elle. "Ce sont des technologies qui ont beaucoup avancé sur ces dernières années. Ils mettent l'enrobé, ils l'enlèvent, et ils ont un processus où ils arrivent à séparer ce qui est recyclable de cet enrobé et à le réinsérer dans les nouveaux enrobés. C'est vraiment ce qu'ils appellent de l'upcycling." Pallé conclut : "Ce sont des choses qui, en termes de développement et d'efficience des procédés, sont en constante amélioration. "

