Vergne se voit toujours candidat au titre

Où et comment s'achèvera la saison 2019-20 de Formule E ? Jamais cette question n'a été aussi incertaine, alors que tous les E-Prix prévus à partir du mois de mars ont été reportés ou annulés en raison de la crise du coronavirus – bien que ce ne soit pas encore officiel pour celui de New York, où le site accueillant la course a été transformé en hôpital temporaire, dans la ville la plus touchée au monde par la pandémie de COVID-19 : près de 180'000 cas y ont déjà été confirmés.

Or, la réglementation sportive impose un minimum de six meetings pour que les résultats d'une saison soient entérinés, et cinq ont déjà eu lieu ; la FE va donc s'efforcer d'un organiser au moins un autre, potentiellement avec deux courses le même week-end, pour conclure la saison. Le rendez-vous serait probablement donné sur un circuit permanent britannique tel que Silverstone. Bref, tout le paddock de la Formule E est dans l'attente, y compris son double Champion en titre, Jean-Éric Vergne.

"Il est très important de prendre son cerveau 'de course', de l'enlever, de le mettre dans un coffre-fort et de le reprendre quand les courses recommenceront ; sinon, on devient fou !" souligne Vergne pour Motorsport.com dans une entretien de la série #thinkingforward. "Je suis donc très détendu quant à ma position au championnat. J'estime avec conviction qu'il y a plus important que nos problèmes dans le monde en ce moment."

La position de Vergne n'est pourtant pas confortable. Le pilote DS Techeetah occupe actuellement la huitième place du championnat avec 31 points, à 36 longueurs du leader, son coéquipier António Félix da Costa. Un tel déficit serait mathématiquement irrattrapable en une course, avec un maximum de 29 unités disponibles, tandis qu'une remontée serait invraisemblable en deux épreuves.

Pourtant, Vergne y croit. "Quand nous pourrons courir à nouveau, je suis convaincu que ma position au championnat n'est pas celle où je vais me retrouver à la fin de l'année. Je pense qu'il y a toujours des hauts et des bas à chaque saison. Il y a des périodes de malchance, il faut l'accepter – vous savez, manger son pain noir – et de meilleurs jours viendront."

"C'est exactement ce que j'ai vu l'an dernier, j'ai connu un très mauvais milieu de saison. Et vers la fin, les choses ont commencé à revenir à la normale. Les planètes se sont réalignées pour moi et nous avons pu gagner des courses, monter sur le podium et remporter le championnat. Si nous faisons du bon travail avec l'équipe, si nous parvenons à améliorer la voiture, si nous ne commettons aucune erreur jusqu'à la fin, je ne vois pas de raison de ne pas pouvoir jouer le titre."

En attendant, Vergne passe le confinement dans une maison prêtée par un ami au sud de Paris et profite du simulateur qui lui a été envoyé par la Formule E pour participer au Race at Home Challenge, compétition eSport officielle du championnat tout électrique. Le Français a toutefois bien du mal à rivaliser avec la jeune génération, davantage adepte du simracing : Maximilian Günther, 22 ans et quatrième du championnat "réel", caracole en tête du classement général avec deux victoires en autant de courses. Vergne, lui, est 12e après avoir glané deux points lors de la seconde épreuve, disputée sur un tout nouveau circuit nommé Electric Docks.

"J'ai passé beaucoup de temps sur le simulateur à essayer d'atteindre le niveau des gamers. Je n'y suis pas encore, mais je progresse. Le Race at Home Challenge s'avère assez compliqué ; je n'ai clairement pas le niveau des meilleurs pilotes, ceux qui gagnent ce genre de compétition. Je pense que Stoffel Vandoorne était très rapide, Max Günther aussi. J'ai donc du pain sur la planche pour progresser !" conclut le Francilien.

Propos recueillis par Jess McFadyen et James Allen