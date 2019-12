Dale Coyne a annoncé le nom du remplaçant de Bourdais

Âgé de 22 ans, Álex Palou va effectuer la saison complète en 2020, soit 17 épreuves, pour le compte de Dale Coyne. Cet engagement sera inscrit au nom de Team Goh, structure japonaise principalement connue dans le monde pour avoir engagé à titre privé l'Audi R8 qui a remporté les 24 Heures du Mans en 2004, avec à son bord Seiji Ara, Tom Kristensen et Rinaldo Capello.

Palou sort d'une saison remarquée en Super Formula où il a signé une victoire, trois pole positions, terminé troisième du championnat et s'est adjugé le titre de Rookie de l'année. Avant cela, il avait couru en F3 Japon, finissant là aussi troisième, avec trois victoires et cinq poles. "Je suis très excité d'arriver en Amérique pour rouler en IndyCar", a-t-il déclaré. "Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont aidé à en arriver à ce stade de ma carrière et surtout à Dale Coyne et à M. Kazumichi Goh qui me donnent cette opportunité."

Coyne s'est réjoui de l'arrivée dans ses rangs d'un pilote prometteur : "Nous sommes très heureux de nous associer à notre ami de longue date Kazumichi Goh dans le cadre de cette collaboration pour 2020. Nous avons testé Álex à Mid-Ohio plus tôt cette année et il a impressionné tout le monde. Sa progression au cours des trois dernières années est très prometteuse pour l'avenir."

Kazumichi Goh a pour sa part ajouté : "Álex est très prometteur et nous sommes tous excités de poursuivre notre relation avec lui pour le voir progresser dans sa carrière vers l'IndyCar. Ce sera un honneur de participer à l'Indy 500, le plus grand spectacle en compétition automobile, et nous espérons avoir le même succès que celui que nous avons obtenu aux 24 Heures du Mans grâce à la grande collaboration entre Álex et Dale Coyne Racing."

Avec Santino Ferrucci qui est attendu du côté de Dale Coyne Racing pour une seconde saison, Palou remplace donc dans les faits Sébastien Bourdais, qui avait été remercié par surprise le mois dernier. Le Français s'est depuis engagé en championnat IMSA.