DiRT Rally 2.0 - Un pack consacré à Colin McRae

Seul concurrent de WRC 8, qui possède la licence officielle du Championnat du monde des rallyes, DiRT Rally 2.0 est un lointain descendant des jeux Colin McRae Rally, dont le premier épisode est sorti en 1998. Au moment d'ajouter du contenu pour faire vivre un titre qui fête bientôt son premier anniversaire, Codemasters a décidé de rendre hommage à celui qui a prêté son nom aux sept premiers épisodes de la série, ainsi qu'à un portage sur mobile sorti en 2013.

Le dernier épisode en date s'enrichit donc d'un DLC nommé Flat Out Pack, qui rend hommage à la carrière du Champion du monde 1995, décédé dans un accident d'hélicoptère en 2007, à l'occasion des 25 ans de son unique titre mondial. Celui-ci comportera quarante défis uniques qui retraceront les meilleurs moments de la carrière de l'Écossais, et ajoutera une douzaine de tracés situés dans le pays natal de McRae, dans la région de Perth & Kinross.

Mais ce n'est pas tout sur le plan des nouveautés puisque ce Flat Out Pack contiendra également neuf nouvelles voitures, dont la plus célèbre est évidemment la Subaru Impreza S4 Rally, qui était la voiture phare du premier Colin McRae Rally, et celle utilisée par le pilote lors de la saison 1998 du WRC. Outre celle-ci, il sera également possible de prendre le volant de la Subaru Legacy RS ou encore de la MG Metro 6R4, qui était l'une des voitures personnelles du pilote.

Le pack sera disponible le 24 mars sur Xbox One, PS4 et PC, et sera inclus dans le jeu pour les possesseurs d'un pack saisonnier (peu importe la saison) ou de l'édition Deluxe. Pour les personnes possédant la version de base du jeu sans avoir souscrit à un season pass, le DLC sera disponible individuellement. Pour les joueurs sur les plateformes Microsoft, c'est-à-dire Xbox One ou PC, le jeu est également disponible dans le Xbox Game Pass.