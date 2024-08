L'Hypercar d'Alpine bientôt proposée sur deux simulations

Si la période estivale n'est généralement pas des plus propices au simracing et à l'actualité de ses jeux vidéo, une nouvelle devrait tout de même réjouir les passionnés du genre. Les fans d'Endurance pourront en effet bientôt mettre la main sur un nouveau prototype du WEC, et ce sur deux plateformes concurrentes.

Reiza Studios a en effet annoncé lundi soir la signature d'un accord de licence avec Alpine, qui permettra de proposer sur le jeu Automobilista 2 l'Hypercar LMDh de la marque française. L'accord prévoit également l'arrivée de plusieurs autres voitures du constructeur de Dieppe, dont on ignore encore les modèles.

La première sera donc l'Alpine A424 actuellement engagée en FIA WEC. Si cette machine n'a pas brillé par sa fiabilité aux 24 Heures du Mans en juin dernier, où un problème moteur a contraint les deux équipages à l'abandon, le look du prototype basé sur un châssis Oreca a néanmoins séduit.

Reiza Studios précise que l'Alpine A424 sera proposée dans son prochain DLC, baptisé Endurance Car Pack Pt2, et accompagnera la sortie d'une nouvelle évolution du jeu vidéo AMS2 dans sa version 1.6.

Cette LMDh viendra ainsi compléter la première partie de ce DLC, sortie en toute fin d'année dernière sous le nom Le Mans & Endurance Pack Pt1 avec notamment le circuit des 24 Heures du Mans. Surtout, cela portera donc à quatre le nombre de LMDh disponibles sur Automobilista 2, qui propose également la BMW M Hybrid V8, la Cadillac V-Series.R et la Porsche 963.

Les développeurs n'ont pas souhaité donner de date de sortie précise mais se disent confiants pour une mise à disposition avant la fin de l'été, et plus probablement dans le courant du mois de septembre.

Hasard ou coïncidence, le mano à mano se poursuit entre la simulation brésilienne et le produit officiel du WEC développé par Studio 397 (Motorsport Games). Car le jeu vidéo Le Mans Ultimate proposera lui aussi dans les semaines à venir une version de l'Hypercar Alpine A424, conformément au plan dévoilé le mois dernier en marge de la sortie de son tout premier DLC.

Le prochain DLC (pack 2) de Le Mans Ultimate est annoncé pour septembre/octobre et contiendra un circuit et deux Hypercars du WEC. Autrement dit, ceux qui veulent prendre le volant de l'Alpine dans sa version virtuelle devraient très vite avoir le choix !