Alpine au Mans : les années bleues avant le silence
De son retour en 2013 au projet Hypercar avec l'A424, Alpine aura traversé plus d'une décennie des 24 Heures du Mans entre renaissance, ambitions grandissantes et frustrations. Avant une dernière participation et la fin du programme annoncée en 2026, retour en images sur les années bleues qui auront marqué une génération.
Photo de: Marc Fleury
2013 - LMP2
Alpine A450 - Nissan n°36
(Pierre Ragues, Nelson Panciatici, Tristan Gommendy)
14e des 24 Heures du Mans, 8e de la catégorie LMP2
Photo de: Eric Gilbert
2014 - LMP2
Alpine A450b - Nissan n°36
(Paul-Loup Chatin, Nelson Panciatici, Oliver Webb)
7e des 24 Heures du Mans, 3e de la catégorie LMP2
Photo de: James Holland
2015 - LMP2
Alpine A450b - Nissan n°36
(Paul-Loup Chatin, Nelson Panciatici, Vincent Capillaire)
Abandon aux 24 Heures du Mans
Photo de: Eric Gilbert
2016 - LMP2
Alpine A460 - Nissan n°35
(David Cheng, Ho-Pin Tung, Nelson Panciatici)
Abandon aux 24 Heures du Mans
Alpine A460 - Nissan n°36
(Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes, Stéphane Richelmi)
5e des 24 Heures du Mans, vainqueur de la catégorie LMP2
Photo de: Nikolaz Godet
2017 - LMP2
Alpine A470 - Gibson n°35
(Nelson Panciatici, Pierre Ragues, André Negrão)
4e des 24 Heures du Mans, 3e de la catégorie LMP2
Alpine A470 - Gibson n°36
(Romain Dumas, Gustavo Menezes, Matt Rao)
10e des 24 Heures du Mans, 8e de la catégorie LMP2
Photo de: Marc Fleury
2018 - LMP2
Alpine A470 - Gibson n°36
(Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet, André Negrão)
5e des 24 Heures du Mans, vainqueur de la catégorie LMP2
Photo de: Nikolaz Godet
2019 - LMP2
Alpine A470 - Gibson n°36
(Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet, André Negrão)
6e des 24 Heures du Mans, vainqueur de la catégorie LMP2
Photo de: Andreas Beil
2020 - LMP2
Alpine A470 - Gibson n°36
(Thomas Laurent, André Negrão, Pierre Ragues)
8e des 24 Heures du Mans, 4e de la catégorie LMP2
Photo de: Marc Fleury
2021 - Hypercar
Alpine A480 - Gibson n°36
(Nicolas Lapierre, André Negrão, Matthieu Vaxiviere)
3e des 24 Heures du Mans
Photo de: Marc Fleury
2022 - Hypercar
Alpine A480 - Gibson n°36
(Nicolas Lapierre, André Negrão, Matthieu Vaxiviere)
23e des 24 Heures du Mans
Photo de: Nick Dungan / Motorsport Images
2023 - LMP2
Oreca 07 - Gibson n°35
(Olli Caldwell, André Negrão, Memo Rojas)
19e des 24 Heures du Mans, 9e de la catégorie LMP2
Oreca 07 - Gibson n°36
(Julien Canal, Charles Milesi, Matthieu Vaxiviere)
12e des 24 Heures du Mans, 4e de la catégorie LMP2
Photo de: JEP / Motorsport Images
2024 - Hypercar
Alpine A424 n°35
(Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi)
Abandon aux 24 Heures du Mans
Alpine A424 n°36
(Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere)
Abandon aux 24 Heures du Mans
Photo de: Marc Fleury
2025 - Hypercar
Alpine A424 n°35
(Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi)
9e des 24 Heures du Mans
Alpine A424 n°36
(Jules Gounon, Frédéric Makowiecki, Mick Schumacher)
10e des 24 Heures du Mans
Photo de: Rainier Ehrhardt
