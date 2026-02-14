Passer au contenu principal

Photos
24 Heures du Mans 24 Heures du Mans

Alpine au Mans : les années bleues avant le silence

De son retour en 2013 au projet Hypercar avec l'A424, Alpine aura traversé plus d'une décennie des 24 Heures du Mans entre renaissance, ambitions grandissantes et frustrations. Avant une dernière participation et la fin du programme annoncée en 2026, retour en images sur les années bleues qui auront marqué une génération.

Basile Davoine
Publié:
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere

Photo de: Marc Fleury

Lire aussi :

2013 - LMP2

Alpine A450 - Nissan n°36
(Pierre Ragues, Nelson Panciatici, Tristan Gommendy)
14e des 24 Heures du Mans, 8e de la catégorie LMP2

#36 Signatech-Alpine Alpine A450 Nissan: Pierre Ragues, Nelson Panciatici, Tristan Gommendy

Photo de: Eric Gilbert

2014 - LMP2

Alpine A450b - Nissan n°36
(Paul-Loup Chatin, Nelson Panciatici, Oliver Webb)
7e des 24 Heures du Mans, 3e de la catégorie LMP2

Photo de: James Holland

2015 - LMP2

Alpine A450b - Nissan n°36
(Paul-Loup Chatin, Nelson Panciatici, Vincent Capillaire)
Abandon aux 24 Heures du Mans

Photo de: Eric Gilbert

2016 - LMP2

Alpine A460 - Nissan n°35
(David Cheng, Ho-Pin Tung, Nelson Panciatici)
Abandon aux 24 Heures du Mans

Alpine A460 - Nissan n°36
(Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes, Stéphane Richelmi)
5e des 24 Heures du Mans, vainqueur de la catégorie LMP2

Photo de: Nikolaz Godet

2017 - LMP2

Alpine A470 - Gibson n°35
(Nelson Panciatici, Pierre Ragues, André Negrão)
4e des 24 Heures du Mans, 3e de la catégorie LMP2

Alpine A470 - Gibson n°36
(Romain Dumas, Gustavo Menezes, Matt Rao)
10e des 24 Heures du Mans, 8e de la catégorie LMP2

Photo de: Marc Fleury

2018 - LMP2

Alpine A470 - Gibson n°36
(Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet, André Negrão)
5e des 24 Heures du Mans, vainqueur de la catégorie LMP2

Photo de: Nikolaz Godet

2019 - LMP2

Alpine A470 - Gibson n°36
(Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet, André Negrão)
6e des 24 Heures du Mans, vainqueur de la catégorie LMP2

Photo de: Andreas Beil

2020 - LMP2

Alpine A470 - Gibson n°36
(Thomas Laurent, André Negrão, Pierre Ragues)
8e des 24 Heures du Mans, 4e de la catégorie LMP2

Photo de: Marc Fleury

2021 - Hypercar

Alpine A480 - Gibson n°36
(Nicolas Lapierre, André Negrão, Matthieu Vaxiviere)
3e des 24 Heures du Mans

Photo de: Marc Fleury

2022 - Hypercar

Alpine A480 - Gibson n°36
(Nicolas Lapierre, André Negrão, Matthieu Vaxiviere)
23e des 24 Heures du Mans

Photo de: Nick Dungan / Motorsport Images

2023 - LMP2

Oreca 07 - Gibson n°35
(Olli Caldwell, André Negrão, Memo Rojas)
19e des 24 Heures du Mans, 9e de la catégorie LMP2

Oreca 07 - Gibson n°36
(Julien Canal, Charles Milesi, Matthieu Vaxiviere)
12e des 24 Heures du Mans, 4e de la catégorie LMP2

Photo de: JEP / Motorsport Images

2024 - Hypercar

Alpine A424 n°35
(Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi)
Abandon aux 24 Heures du Mans

Alpine A424 n°36
(Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere)
Abandon aux 24 Heures du Mans

Photo de: Marc Fleury

2025 - Hypercar

Alpine A424 n°35
(Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi)
9e des 24 Heures du Mans

Alpine A424 n°36
(Jules Gounon, Frédéric Makowiecki, Mick Schumacher)
10e des 24 Heures du Mans

Photo de: Rainier Ehrhardt

