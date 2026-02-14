Alpine au Mans : les années bleues avant le silence

2013 - LMP2

Alpine A450 - Nissan n°36

(Pierre Ragues, Nelson Panciatici, Tristan Gommendy)

14e des 24 Heures du Mans, 8e de la catégorie LMP2

Photo de: Eric Gilbert

2014 - LMP2

Alpine A450b - Nissan n°36

(Paul-Loup Chatin, Nelson Panciatici, Oliver Webb)

7e des 24 Heures du Mans, 3e de la catégorie LMP2

Photo de: James Holland

2015 - LMP2

Alpine A450b - Nissan n°36

(Paul-Loup Chatin, Nelson Panciatici, Vincent Capillaire)

Abandon aux 24 Heures du Mans

Photo de: Eric Gilbert

2016 - LMP2

Alpine A460 - Nissan n°35

(David Cheng, Ho-Pin Tung, Nelson Panciatici)

Abandon aux 24 Heures du Mans

Alpine A460 - Nissan n°36

(Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes, Stéphane Richelmi)

5e des 24 Heures du Mans, vainqueur de la catégorie LMP2

Photo de: Nikolaz Godet

2017 - LMP2

Alpine A470 - Gibson n°35

(Nelson Panciatici, Pierre Ragues, André Negrão)

4e des 24 Heures du Mans, 3e de la catégorie LMP2

Alpine A470 - Gibson n°36

(Romain Dumas, Gustavo Menezes, Matt Rao)

10e des 24 Heures du Mans, 8e de la catégorie LMP2

Photo de: Marc Fleury

2018 - LMP2

Alpine A470 - Gibson n°36

(Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet, André Negrão)

5e des 24 Heures du Mans, vainqueur de la catégorie LMP2

Photo de: Nikolaz Godet

2019 - LMP2

Alpine A470 - Gibson n°36

(Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet, André Negrão)

6e des 24 Heures du Mans, vainqueur de la catégorie LMP2

Photo de: Andreas Beil

2020 - LMP2

Alpine A470 - Gibson n°36

(Thomas Laurent, André Negrão, Pierre Ragues)

8e des 24 Heures du Mans, 4e de la catégorie LMP2

Photo de: Marc Fleury

2021 - Hypercar

Alpine A480 - Gibson n°36

(Nicolas Lapierre, André Negrão, Matthieu Vaxiviere)

3e des 24 Heures du Mans

Photo de: Marc Fleury

2022 - Hypercar

Alpine A480 - Gibson n°36

(Nicolas Lapierre, André Negrão, Matthieu Vaxiviere)

23e des 24 Heures du Mans

Photo de: Nick Dungan / Motorsport Images

2023 - LMP2

Oreca 07 - Gibson n°35

(Olli Caldwell, André Negrão, Memo Rojas)

19e des 24 Heures du Mans, 9e de la catégorie LMP2

Oreca 07 - Gibson n°36

(Julien Canal, Charles Milesi, Matthieu Vaxiviere)

12e des 24 Heures du Mans, 4e de la catégorie LMP2

Photo de: JEP / Motorsport Images

2024 - Hypercar

Alpine A424 n°35

(Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi)

Abandon aux 24 Heures du Mans

Alpine A424 n°36

(Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere)

Abandon aux 24 Heures du Mans

Photo de: Marc Fleury

2025 - Hypercar

Alpine A424 n°35

(Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi)

9e des 24 Heures du Mans

Alpine A424 n°36

(Jules Gounon, Frédéric Makowiecki, Mick Schumacher)

10e des 24 Heures du Mans

Photo de: Rainier Ehrhardt