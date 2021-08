Davide Rigon forfait pour les 24H du Mans

Souffrant encore des conséquences d'un violent accident survenu il y a quinze jours, Davide Rigon est sur la touche pour les 24 Heures du Mans. Le pilote italien est contraint de déclarer forfait pour l'épreuve mancelle après avoir été impliqué dans le crash spectaculaire qui a marqué les 24 Heures de Spa-Francorchamps. Il était l'un des quatre pilotes accidentés au sommet du Raidillon, avec Franck Perera, Kévin Estre et Jack Aitken. Ce dernier est d'ailleurs en convalescence après s'être fracturé la clavicule et une vertèbre.

Hospitalisé après l'accident à Spa, Davide Rigon avait été assez rapidement libéré par les équipes médicales mais portait un corset lors de son retour au circuit. Alors qu'il devait partager au Mans le volant de la Ferrari #52 d'AF Corse avec Miguel Molina et Daniel Serra, il ne sera pas en mesure d'honorer son engagement. La Journée Test des 24 Heures du Mans a lieu ce dimanche, avant d'enchaîner sur la semaine d'essais et de course.

"Davide souffre toujours du dos et notre équipe médicale ne veut prendre aucun risque", confirme un porte-parole de Ferrari à Motorsport.com. "Nous avons attendu le plus longtemps possible pour voir s'il serait en forme."

A priori, Sam Bird devrait remplacer Davide Rigon au Mans puisque son nom a été inscrit sur la liste des engagés. Néanmoins, Ferrari n'a pas encore officiellement confirmé cette information, alors que le Britannique est ce week-end à Berlin pour disputer la finale du Championnat du monde de Formule E avec Jaguar.

Bird était pilote d'usine du constructeur italien en LMGTE Pro entre 2016 et 2019 et a participé aux 24 Heures du Mans l'an dernier, toujours avec le Cheval cabré. Il faisait justement équipe avec Rigon et Molina au volant d'une 488 GTE, mais un problème de boîte de vitesses les avait contraints à l'abandon.

À noter qu'un autre changement de dernière minute a été enregistré cette semaine sur la liste des engagés pour les 24 Heures du Mans. Il concerne l'Association SRT41, qui occupe le stand réservé à une voiture innovante avec le projet de Frédéric Sausset d'aligner un équipage constitué de pilotes en situation de handicap. François Heriau s'est malheureusement blessé et sera remplacé par Matthieu Lahaye aux côtés de Takuma Aoki et Nigel Bailly.