L'adrénaline comme substitut aux antidouleurs pour un Zarco méritant

Mission accomplie pour Johann Zarco ! Quatorzième à l'arrivée d'un Grand Prix de Styrie une nouvelle fois palpitant et très animé de toutes parts, le Français, qui n'avait pas pu participer aux séances d'essais libres de vendredi du fait de ne pas avoir reçu le feu vert médical pour s'élancer en piste, quelques heures seulement après la pose d'une vis dans son poignet blessé le week-end dernier, a pu faire monter son bilan comptable de deux points au championnat.

Dans les points pour la quatrième fois en cinq manches, donc, l'actuel douzième du championnat s'offre le luxe de toujours devancer le pilote Ducati factory Danilo Petrucci, onzième aujourd'hui, avec une marge de cinq unités. Surtout, Zarco se félicite d'avoir connu une journée de samedi faste, au cours de laquelle il s'est offert un billet d'accès direct en Q2 après seulement quelques tours en EL3, avant de signer le troisième meilleur chrono absolu des qualifications, qui n'aura cependant pas été converti en une avantageuse position de départ sur la grille du fait de sa pénalité pour l'accident de la semaine dernière, l'ayant repoussé dans la pitlane.

Dès lors, le #5 accusait un retard de huit secondes pleines sur le leader de la course après la première boucle et se lançait dans une opération de "remontada pas tout à fait digne de Márquez", selon ses propres mots, mais tout de même caractérisée par la gestion d'un poignet encore endolori.

"C'était un super dimanche, bien meilleur que ce à quoi je m'attendais", se réjouit-il à l'arrivée. "Je voulais de la pluie mais on ne l'a pas eue. Au final, la course a été bonne et je suis heureux d'avoir eu une petite pause entre les deux courses pour pouvoir récupérer au niveau du poignet."

"Il semble que la personne qui devait me donner le départ dans la pitlane m'a oublié car ça a été très long à ce moment-là !" s'amuse-t-il. "Sur la première course, j'ai adopté mon rythme et j'ai peu à peu rattrapé les autres : il m'a fallu cinq ou six tours pour rattraper l'avant-dernier. Au second départ, j'ai presque oublié la douleur du poignet, alors que sur la première course, après quinze tours, c'était un petit peu douloureux : j'ai donc eu de la chance d'avoir deux départs aujourd'hui", admet le Français, qui a profité des circonstances de course pour reprendre un peu de poil de la bête.

Je ressens que je peux être très fort une fois le problème de la course groupée réglé. Johann Zarco

Plus rapide que Quartararo en fin de course

Dix-septième au départ de la seconde course, Zarco a été en mesure d'être solide dans le groupe, un "point faible en ce moment" pour celui qui dit avoir "de bons atouts et des avantages avec [son] style de pilotage à différents endroits, mais [se] battre avec les autres en ce moment."

Remonté progressivement, Zarco évoluait en 13e position au huitième tour de la seconde course et se retrouvait à mener un duel contre le leader du championnat Fabio Quartararo. "La bataille a été sympa et à la fin, avec Fabio, j'étais plus fort avec le moteur mais il était meilleur sur les freins et ça ne m'a pas aidé à le dépasser et à m'en aller, car j'aurais pu être quatre ou cinq dixièmes de mieux que lui sur les quelques derniers tours", estime le pilote Ducati.

Une course disputée sans antidouleurs

C'est de bon cœur que Zarco accueille les deux points inscrits ce dimanche, après avoir pensé "ne pas vraiment être sûr de pouvoir terminer la course car le poignet a été très douloureux après quelques tours". Dans la matinée, "après quatre tours consécutifs", le Français ressentait encore une vive douleur.

"Je n'ai pas pris d'antidouleurs car je voulais ressentir mon poignet et je sentais que même si j'avais de la douleur, je pouvais la contrôler, et au final mon feeling a même été meilleur car la souffrance a presque disparu avec l'adrénaline, donc ça c'était super", se réjouit-il.

L'enseignement principal du week-end aura finalement été que Zarco s'est étonné lui-même à pouvoir se montrer "presque aussi rapide" ce week-end que la semaine dernière sans blessure. De quoi se projeter avec optimisme vers la prochaine épreuve de la saison, à Misano, avant laquelle il pourra disposer de temps de récupération à la faveur d'un emploi du temps fortement allégé. "J'ai été surpris samedi de pouvoir être presque aussi rapide avec ma douleur au poignet que la semaine dernière. Ce que j'ai ressenti sur la moto et appris ce week-end est intéressant, et restera je pense. Je crois que je pourrai commencer vendredi sur la prochaine course à un meilleur niveau."