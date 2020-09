Alberto Puig : À Dovizioso de dire "ce qu'il veut faire"

Alberto Puig est à la fois un client difficile et fascinant en interview : le responsable de l'équipe Repsol Honda est en effet assez aisément irrité par toute question l'amenant à devoir justifier certaines faiblesses du système mis en place dans l'univers Honda en MotoGP, au point d'en adopter un ton très tranchant. Le week-end dernier, à Misano, l'Espagnol a tout de même accepté de donner son point de vue sur quelques sujets délicats au micro de MotoGP.com, comme sur la question du gel du développement des moteurs entre les saisons 2020 et 2021 ou encore ce que signifie la disponibilité d'Andrea Dovizioso sur le marché pour le constructeur japonais.

La moto 2020 a l'air d'avoir des difficultés. Peut-on penser qu'il s'agit de problèmes liés au moteur, du fait que dans le cas contraire, vous pourriez apporter des changements au niveau du châssis ?

Eh bien je dirais ça d'une manière différente : nous n'utilisons pas notre plein potentiel avec les pilotes pour le moment donc il ne s'agit que d'une supposition de votre part !

Pas de problème, donc ? Craignez-vous le fait de ne pas pouvoir changer de moteur pour l'année prochaine ?

Ce n'est pas que ce n'est pas un problème, mais comme vous le savez, quand ça a été discuté, Honda par rapport à d'autres manufacturiers était en faveur de ne pas geler le [développement] moteur. Mais la situation a fait que nous avons accepté de façon à rendre la course juste pour tout le monde et ne pas créer de problème à ce moment-là de la négociation. Néanmoins, Honda est une société qui aime développer année après année et nous ne sommes pas contents de ça ; mais nous l'acceptons.

Avec sa présence sur le marché, vous avez la possibilité de prendre Andrea Dovizioso comme pilote de test : représente-t-il un intérêt pour vous ?

Eh bien, je ne sais vraiment pas ce que va faire Andrea dans le futur et je pense que c'est à lui de le dire de quoi sera fait son futur ! Dovizioso a beaucoup d'expérience et il a piloté de nombreuses motos. En tant que pilote, il comprend très bien le concept de ce qui va bien et ce qui va moins bien. Mais il doit d'abord décider ce qu'il veut faire pour qu'on ait tous une idée de ce que sont les possibilités.

Honda donne en ce moment l'impression de survivre sur la grille, en l'absence de Marc Márquez…

Alex [Márquez] continue son processus de compréhension ; quant à Stefan [Bradl] il fait de son mieux. Il n'y a pas beaucoup plus à dire !