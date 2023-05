Álex Márquez furieux contre sa sanction : "Ils ruinent le sport"

Álex Márquez a connu une journée tout sauf tranquille, dimanche, lors du Grand Prix de France MotoGP. La course du pilote Gresini Racing a été marquée dès le départ par un accrochage avec Brad Binder dans le virage 6 qui, s'il ne l'a pas trop impacté, a été lourd de conséquences pour le Sud-Africain, qui a perdu plusieurs positions et a été contraint de se lancer dans une remontée. Un incident similaire dans les premiers hectomètres de course a également affecté Aleix Espargaró et Johann Zarco.

Mais l’après-midi maussade de Márquez, qui souhaitait donner une meilleure allure à son week-end après une nouvelle chute en course sprint le samedi, n’a fait que prendre une tournure plus grise. L'Espagnol a en effet été impliqué dans le terrible accident avec Luca Marini, lorsque le pilote du team VR46 a perdu le contrôle de sa Ducati avant de réaliser une belle manœuvre de sauvetage. Las, le jeune Italien a été percuté par un Márquez en incapacité de l'éviter, ce qui a provoqué la chute des deux pilotes.

"Une honte que les commissaires soient si importants"

C’est la décision des commissaires de la FIM, qui ont infligé une pénalité de trois places pour la prochaine course à laquelle Márquez participera (en principe le Grand Prix d'Italie), au titre de sa collision initiale avec Binder, qui laisse un goût amer au jeune pilote.

Les commissaires ont considéré que le #73 avait été "trop ambitieux" dans cet incident du premier tour. Bien que l'équipe Gresini ait tenté de faire appel de la sanction, l'instance dirigée par Freddie Spencer, qui a fait des vagues cette année, n'a pas accepté la plainte et la pénalité sera maintenue pour la prochaine course. Márquez a fait connaître sa désapprobation au sujet de cette décision quelques instants après l’avoir apprise à la télévision espagnole DAZN. Le champion Moto3 et Moto2 s'est défendu, déclarant que les commissaires "ruinent le sport".

"Je ne sais pas pourquoi ils ont mis [l’incident sous enquête], honnêtement. Je ne comprends pas, mais comme beaucoup d'autres choses de la part de la direction de course", a déclaré Márquez qui, au cours de cette saison 2023, avait déjà critiqué l'organisme à d'autres occasions.

"Je suis allé chercher l'action au premier tour, où j'ai eu un petit contact avec Brad Binder à l'entrée du virage 6. On m'a dit que j'aurai une pénalité de trois places sur la grille de départ pour le Mugello. Je ne comprends pas pourquoi. Honnêtement, je pense qu'ils sont en train de ruiner ce sport, qui est merveilleux", a-t-il poursuivi.

Márquez a également déploré ce qu’il estime être un manque de jugement des commissaires : "C'est une honte que les commissaires soient si importants cette année, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises. Je leur ai dit que je n'étais pas du tout d'accord, parce que cette année, dans les premiers tours, il y a eu beaucoup de collisions".

Après le Grand Prix de France, Márquez occupe la douzième place du championnat avec 41 points, soit huit unités derrière la septième place occupée par Maverick Viñales au général. L'équipe Gresini occupe le huitième rang du classement par équipes et est la dernière des quatre structures alignant des Ducati cette saison.