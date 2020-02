Aprilia dévoile sa moto 2020 à Sepang

Le constructeur italien a publié quatre images de la RS-GP 2020 de Bradley Smith, son pilote essayeur. La nouvelle moto comporte un carénage fortement remanié, un nouveau châssis et un nouveau système d'échappement. Les rumeurs indiquent également que l'Aprilia 2020 pourrait être propulsée par un moteur V4 à 90°, similaire à ceux utilisés par Honda, Ducati et KTM, un changement par rapport au moteur à 75° utilisé précédemment.

Smith et l'ancien pilote de World Superbike Lorenzo Savadori vont piloter les motos de dimanche à mardi lors du shakedown. Aleix Espargaró a également la possibilité d'y participer, la séance étant ouverte aux rookies, aux pilotes essayeurs et aux pilotes officiels d'écuries bénéficiant de concessions, mais il n'est pas certain de voir l'Espagnol en piste avant les essais officiels, le 7 février.

Aprilia a subi un hiver agité, puisque son pilote Andrea Iannone a été suspendu par la FIM pour avoir échoué à un contrôle anti-dopage. L'Italien sera entendu par la Cour Disciplinaire Internationale le 4 février et ne sera pas présent à Sepang pour les essais. S'il devait recevoir une suspension à long-terme, le PDG d'Aprilia Massimo Rivola a annoncé que cela signifierait certainement la fin du partenariat entre la marque et Iannone.

Aprilia a fait son retour en MotoGP en 2015, mais il a fallu attendre l'année suivante pour découvrir son premier prototype, la première machine du retour ayant essentiellement été une Superbike RSV4 modifiée, et engagée en classe Open. Une année 2019 difficile avec sa RS-GP a laissé Aprilia au dernier rang du classement constructeurs, son meilleur résultat étant la sixième place d'Andrea Iannone au Grand Prix d'Australie.

L'an dernier le patron d'Aprilia, Romano Albesiano, a promis une révolution au niveau de sa moto de 2020, ce qui a eu comme conséquence de ne voir que peu d'évolutions sur la RS-GP 2019. Une situation qui a particulièrement énervé Aleix Espargaró, qui l'a fait savoir publiquement durant le week-end de Misano. Aprilia n'avait pas de nouvelles pièces à tester à Valence et Jerez en novembre dernier, et sa nouvelle machine prendra donc la piste pour la première fois dimanche à Sepang.

