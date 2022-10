Crutchlow a passé des radios à cause d'une cheville "très douloureuse"

Charger le lecteur audio

Cal Crutchlow s'apprête à disputer le Grand Prix d'Australie avec une cheville très douloureuse. Victime d'un highside en EL2 à Buriram, le pilote d'essais de Yamaha, qui finit la saison chez RNF en raison de la retraite anticipée d'Andrea Dovizioso, s'en est sorti avec des douleurs au coude, au dos et surtout à la cheville droite, qui avait été touchée par une fracture à Phillip Island en 2018.

Crutchlow a cette fois été épargné par une blessure sérieuse et la douleur n'est pas située exactement au même endroit qu'il y a quatre ans, mais la cheville reste "très douloureuse" et le pilote a profité du retour du MotoGP en Australie pour passer des examens dans l'hôpital qui l'avait déjà traité.

"Il y a encore un bleu", a commenté Crutchlow. "J'ai vu les médecins hier, je voulais voir le chirurgien qui m'avait opéré mais ce n'était pas possible. Il va venir ce week-end. J'ai passé des radios à Melbourne, à l'hôpital où j'avais été opéré, juste pour une vérification parce qu'ils peuvent récolter beaucoup d'informations et faire un lien avec mon opération."

Les tissus de la cheville sont devenus encore plus douloureux une fois le week-end du GP de Thaïlande terminé et Crutchlow doit depuis composer avec la douleur : "On pense que l'hématome a inflammé les fascias et les nerfs. Si je pousse dans certaines situations, mon pied est très douloureux. Le pied et la cheville restent assez noirs, il y a encore une contusion. C'est vraiment mauvais. Mais j'ai passé une bonne vingtaine d'heures sur le vélo la semaine dernière, ce n'est pas comme si je ne pouvais bien faire, mais il y a un bleu. Ça allait pendant le week-end de course [en Thaïlande] mais c'est après, en récupérant du week-end, que c'est devenu douloureux."

"Si je bouge d'une certaine façon, c'est très douloureux. Mais disons que rien n'a été gravement endommagé. J'avais peur que la plaque ait bougé ou quelque chose comme ça mais heureusement ça va. On verra ce week-end quand la moto bougera à... j'allais dire 350 km/h mais la nôtre est à environ 320 km/h ! [rires] Mais le pied va bien. L'adrénaline est ce qu'il y a de mieux pour ça. À Buriram, ma cheville allait bien. Elle était très enflée mais je n'avais pas de douleur, c'est venu après."

Cal Crutchlow dans le paddock de Phillip Island

Crutchlow doit composer avec les blessures depuis plusieurs années et sa dernière saison complète en MotoGP, en 2020, avait été marquée par une cicatrice infectée après une opération pour un arm-pump. Le Britannique cumule toujours les douleurs, notamment au dos et à l'épaule, mais estime qu'une opération l'obligerait à ranger définitivement son casque.

"Malheureusement je ne suis pas dans une forme excellente", expliquait-il lors de son retour à la compétition au GP d'Aragón. "En tant que tel, je peux rouler à vélo, je peux faire ma vie quotidienne mais j'ai un gros problème au dos. Personne ne sait ce que c'est. J'ai dû passer dix ou 20 scanners et c'est en fait un muscle dans le dos, j'ai quelque chose à cause de ça mais personne dans le monde ne comprend ce qu'il y a. Le pire, c'est mon épaule parce que j'aurai à un moment donné une nouvelle épaule. Il n'y a plus assez de cartilage. J'ai une arthrose de stade 4. En 2014, j'en étais au 2 et là je suis au 4, c'est os contre os. Actuellement ça ne va pas du tout, mais il y a trois mois il n'y avait aucun problème."

"Ça vient juste de se redéclencher et je crois que ça dépend de la météo, ça a changé avec cette saison. [...] Si je décide de me faire opérer, je ne monterai plus sur une moto. On essaye de faire quelque chose mais pas de l'accentuer. Il y a déjà deux ans et demi ils m'ont dit : 'tant que tu peux supporter la douleur, ça va, mais si tu n'y arrive plus, on programme [l'opération] le lendemain'. Ça pourrait être maintenant ou dans trois ans, je ne sais pas."

Avec Charlotte Guerdoux