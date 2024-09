EL2 - Domination de l'armada Ducati

La séance matinale d'EL2, longue d'une demi-heure, représentait la dernière occasion pour le plateau de rouler "sans pression" directe du chrono, dans le but de préparer le Sprint et la course, et de comprendre les choix de pneus à réaliser et l'évolution de la piste, à quelques minutes du début de la séance de qualifications.

Une séance qui aura été contrariée dès le début pour Enea Bastianini, contraint d'immobiliser sa Ducati GP24 après ce qui semblait être une avarie technique, et de regagner son box à scooter, tandis que les deux pilotes Pramac, Jorge Martín et Franco Morbidelli, s'établissaient aux commandes des moniteurs, avec le chrono de 1'31'590 établi comme référence par l'Espagnol, leader du championnat du monde.

C'est ensuite Pecco Bagnaia que l'on verra en tête, avec une amélioration signée en 1'31''332, devant Martín et un Pedro Acosta confirmant ses bonnes dispositions sur ce tracé de Misano avec un solide troisième temps, avant que Marco Bezzecchi n'affiche sa VR46 au sommet avec un temps de 1'31''237 qui restera définitif, et que les améliorations ne cessent de tomber de toutes parts, permettant notamment à Pol Espargaró, engagé en tant que wild-card, de se placer comme premier pilote KTM.

Aucune chute n'a été à recenser au cours de la séance. Côté Français, Fabio Quartararo conclut avec le 11e temps, tandis que Johann Zarco classe sa Honda P20.

GP de Saint-Marin - Essais Libres 2