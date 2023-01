Ducati promet la prudence avec sa GP23 pour éviter les erreurs de 2022

Charger le lecteur audio

Après une fin de saison de rêve, qui l'a vu rafler tous les titres de la catégorie MotoGP, Ducati se concentre sur 2023 avec une volonté centrale : rééditer ces succès, certes, mais en ne reproduisant pas les mêmes erreurs que l'an passé. Si le constructeur est finalement parvenu à inverser la tendance en milieu de saison, il avait en effet connu des débuts compliqués avec sa GP22, qui auraient bien pu lui coûter plus que les points perdus lors des premiers Grands Prix, finalement rattrapés grâce à l'écrasante domination du clan italien, Pecco Bagnaia en tête, par la suite.

Pas question, donc, de reproduire le même schéma cette année, en mettant en péril la première partie du championnat, voire en risquant de devoir, comme il y a un an, renoncer à un développement majeur. Alors que l'on entre dans la dernière ligne droite de la pause hivernale, le bilan dressé par la direction du constructeur promet donc qu'il faudra s'attendre à une approche prudente pour le premier test de l'année, qui se tiendra dans deux semaines.

"Au final, c'est assez simple : les journées de test pendant l'hiver ne suffisent jamais", a expliqué Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, à Speedweek. "Notre fin de saison 2021 avait été très bonne, avec tous les pilotes. Nous avions mené la moto 2022 en piste après le dernier Grand Prix à Valence et les pilotes en étaient plutôt satisfaits. Nous avons donc pris ce que nous avions pour acquis. Peut-être que nous aurions dû réaliser des analyses plus en profondeur."

"Nous sommes ensuite allés à Sepang avec les motos 2022, où nous n'avions aucune référence des années précédentes. Puis nous avons commencé à voir que quelque chose n'allait pas et puis... Nous en avons tiré des leçons pour cette année, donc même si le test de Valence s'est bien passé, nous apporterons une moto 2022 et une moto 2023 à Sepang afin d'avoir la référence et d'être sûrs que les avancées apportent vraiment plus de compétitivité."

Les évolutions mises au point par la marque de Borgo Panigale tout au long de l'hiver ne devraient pas surprendre autant que les plus grandes avancées réalisées par le passé et ayant fait de Ducati le constructeur le plus innovant du plateau. L'an dernier, c'est le holeshot device avant qui avait pris les autres constructeurs de court et déclenché une polémique. Tout juste utilisé sur les Desmosedici, il a rapidement été interdit à partir de 2023, et le système arrière pourrait suivre le même chemin.

Cette fois, Ducati assure donc ne pas avoir été très loin dans l'innovation et que les GP23 n'ont pas subi de trop grandes transformations... "Je pense que nous avons été un peu plus prudents cette année. J'imagine que nous avons certaines choses qui aideront nos pilotes et amélioreront les performances globales de la moto, mais ce ne seront pas de grandes révolutions", a affirmé Dall'Igna.

On devrait en savoir plus très vite : Ducati organisera sa présentation officielle lundi, avant le premier test officiel de l'année qui réunira les pilotes essayeurs à Sepang du 5 au 7 février, et surtout la séance collective prévue dans la foulée du 10 au 12 février avec les titulaires et des machines qui devraient être très proches de celles qui prendront place sur la grille de départ du premier Grand Prix, fin mars.