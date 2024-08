EL2 - Pol Espargaró cale sa KTM entre les candidats au titre

Dernier roulage express de trente minutes, quelques instants seulement avant la séance de qualifications, cette séance d'EL2 n'a pas pour but de déterminer la hiérarchie du plateau MotoGP pour ces mêmes qualifications et est employée par les pilotes et équipes pour la compréhension du rythme de course et du comportement des pneumatiques qui devront supporter 28 tours sur la distance totale de Grand Prix, dimanche après-midi.

Elle se déroule sans Fabio Di Giannantonio, victime d’une luxation de l’épaule après une chute dans le virage 8 lors des Essais, par 22°C dans l’air et 28°C en piste.

Immédiatement installé aux commandes en 1’29’’407, Pol Espargaró place sa KTM à un niveau intéressant. L’Espagnol, inscrit en tant que wild-card ce week-end, est passé à côté de l’accès à la Q2 hier en raison d’une avarie technique sur sa machine après avoir affiché un rythme initialement prometteur, notamment avec le troisième temps des EL1.

Le meilleur temps lui est ensuite pris par Pecco Bagnaia (1’29’’243), qui sera certainement l’homme à battre ce week-end sur un circuit qu’il affectionne particulièrement et met en exergue son style de pilotage et les qualités de sa Ducati.

Jorge Martín aura été vu dans les graviers, capable de rester sur sa moto, dans les dernières minutes de la séance. L’Espagnol a connu un petit incident pour le moins étonnant avant de se présenter sur le circuit : le prétendant au titre s’est fait une coupure gênante sur le pouce au contact d’un élément en aluminium alors qu’il prenait sa douche, hier soir. Reste que la vitesse est là pour le pilote Pramac, qui s’empare du quatrième temps avec ses deux pneus mediums.

Fabio Quartararo place sa Yamaha à une notable cinquième place, tandis que la Honda de Johann Zarco pointe au 16e rang.

Lire aussi: MotoGP Márquez se sent plus proche que dans les autres courses

GP d'Autriche - Essais Libres 2 MotoGP