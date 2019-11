EL4 - Viñales devant, Márquez au sol

La chaleur n'est pas encore totalement présente sur le circuit de Valence, mais avec 16°C dans l'air et 22°C sur la piste, les pilotes MotoGP peuvent tester de manière plus complète la gamme de pneus Michelin lors de ces EL4, la séance la plus importante pour préparer la course de dimanche. Les pneus hard sont d'ailleurs de sortie sur bien des motos, particulièrement à l'arrière, même si Marc Márquez décide de chausser deux gommes hard sur sa RC213V. Au bout de quatre tours de piste, le Champion du monde se place au sommet de la feuille des temps, devant Viñales, Miller, Morbidelli et Rins.

Lire aussi : Álex Márquez proche d'un accord avec Repsol Honda

Le numéro 93 est ensuite impliqué dans un contact avec Karel Abraham, qui lui cause la perte d'un des ailerons de sa Honda. Après moins de dix minutes de séance, Aleix Espargaró termine au sol au premier virage, ce qui constitue sa troisième chute de la journée. La perte de son aileron ne semble pas perturber Márquez, qui continue d'améliorer ses chronos en étant le premier pilote à tourner dans les 1'30 (1'30"895 exactement, avant d'améliorer en 1'30"819).

À mi-séance, Márquez devance Miller, Rins, Viñales et Morbidelli. Dovizioso, Rossi, Aleix Espargaró, Petrucci et Quartararo complètent le top 10, le Français confirmant donc ses légères difficultés sur le rythme de course, alors qu'il domine le peloton en termes de tour lancé depuis ce vendredi. Johann Zarco s'invite au neuvième rang quelques instants plus tard, avec un pneu medium à l'avant, et un pneu hard à l'arrière.

Maverick Viñales se rapproche de Marc Márquez à sept minutes du drapeau à damier, alors que les deux Suzuki pointent dans le top 5, Álex Rins étant quatrième devant son équipier, Joan Mir. Fabio Quartararo retrouve des couleurs en signant le sixième chrono. Mais une minute plus tard, Marc Márquez chute dans le virage 4 ! Le Champion du monde est ok, mais il perd quelques minutes d'essais avant la séance qualificative.

Quartararo signe un bon relais en fin de séance avec son pneu hard à l'arrière, il monte au deuxième rang, à un dixième de Marc Márquez qui parvient à prendre le guidon de sa deuxième moto à moins de trois minutes de la fin de la séance. Maverick Viñales met tout le monde d'accord en passant sous le drapeau à damier, avec un chrono de 1'30"484, qui lui permet de compter plus de deux dixièmes d'avance sur Marc Márquez. Quartararo, Miller et Rins complètent le top 5. Le pilote Suzuki doit se préparer rapidement à participer à la Q1, qui débutera à 14h10.

GP de Valence - Essais Libres 4