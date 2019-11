Qualifs - Une sixième pole pour Quartararo !

Aidées par le soleil, les conditions se sont enfin améliorées à Valence, avec désormais 23°C au sol affichés lorsque la pitlane a été ouverte pour les qualifications. Les chronos s'en sont ressentis et la fenêtre des 1'29, celle du record absolu de la piste, a été atteinte cet après-midi.

Q1 : Rins et Espargaró en duel

Parmi les prétendants aux deux premières places durant ce premier quart d'heure de chasse du chrono, ce sont Álex Rins et Pol Espargaró qui ont d'abord pris l'avantage en étant les seuls à atteindre les 1'30 dans leur première série de tours. Après cette première salve, le pilote Suzuki dominait le classement en 1'30"743, devant le pilote KTM (1'30"951), avec Johann Zarco en troisième position.

Le duel entre les deux Espagnols s'est poursuivi à la reprise et s'est soldé par la même hiérarchie. Bien que passé proche de la correctionnelle en perdant l'arrière dans le long virage 13 à la fin de son tour le plus rapide (on apprendra plus tard qu'il était privé de traction control !), Espargaró a d'abord abaissé le temps de référence en atteignant les 1'30"543. Mais quelques instants plus tard, Rins a repris les commandes avec cinq millièmes d'amélioration sur son compatriote, et ce définitivement.

Derrière eux, Zarco a conservé sa troisième place avec un temps de 1'30"826. Jorge Lorenzo, lui, s'est hissé à la quatrième position en gagnant une demi-seconde une fois qu'il a été chaussé de deux pneus tendres. Michele Pirro et Aleix Espargaró se sont chargés de le faire rétrograder, mais le Majorquin a tout de même obtenu la sixième place de cette séance, la 16e sur la grille : pour sa dernière participation, il s'agit de sa meilleure qualification depuis son retour de blessure.

Il s'élancera devant Mika Kallio, Tito Rabat et Iker Lecuona. Septième après la première série de tours, le rookie espagnol âgé seulement de 19 ans a, certes, rétrogradé, mais il a réussi à devancer trois pilotes pour ses premières qualifications en MotoGP, et la dernière ligne de la grille de départ sera donc constituée d'Andrea Iannone, Karel Abraham (parti à la faute pendant cette séance) et Hafizh Syahrin.

Q2 : Quartararo maintient Yamaha au top

Le nom des 12 pilotes devant en découdre pendant la phase finale des qualifications était désormais connu, et après quatre séances d'essais libres dominées par les représentants Yamaha, les M1 n'ont pas fait dans la dentelle. Premier leader de cette Q2, Maverick Viñales a enregistré la première référence en 1'30"365, puis dans le tour suivant Fabio Quartararo l'a dépossédé des commandes avec un gain de 0"130 et un temps de 1'30"235. Derrière eux, Marc Márquez se heurtait à la troisième place à 32 millièmes du Français.

Tout le monde a mené une séance classique de deux runs, si bien qu'à quatre minutes de la conclusion les 12 pilotes étaient de retour en piste pour l'explication finale. Jack Miller a frappé fort avec un temps de 1'30"086, mais très vite Quartararo a repris son droit avec un tour bouclé en 1'30"007. Márquez s'est replacé en première ligne en ne concédant que trois millièmes au Français, mais celui-ci a poursuivi son effort et affiché le premier temps du week-end en moins de 1'30 avec un tour bouclé en 1'29"978.

Quartararo allait en rester là, tandis que Márquez, puis Miller ont, comme lui, échoué à améliorer leur temps dans leur dernier tour, et se sont trouvés dès lors sous la menace de Viñales qui tentait de reprendre sa place en première ligne. Mais le pilote Yamaha a lui aussi manqué l'amélioration et a dû se contenter de sa quatrième place. Il partagera la deuxième ligne avec Franco Morbidelli, victime d'une excursion dans le bac à gravier pendant la séance, et Andrea Dovizioso.

Après avoir dominé la Q1, Álex Rins a finalement été chercher la huitième place, intercalé entre son coéquipier Joan Mir et la Honda de Cal Crutchlow. Danilo Petrucci a quant à lui obtenu le dixième temps et sera accompagné sur la quatrième ligne par Pol Espargaró et un Valentino Rossi relégué au dernier rang de cette Q2 en n'ayant pas été en mesure d'améliorer son temps dans le time attack.

Rappelons que Pecco Bagnaia, victime ce matin d'une étrange et impressionnante chute, manquait à l'appel durant ces qualifications. Il souffre d'un poignet cassé et de maux de tête.

GP de Valence - Q2

GP de Valence - Q1