GP des Pays-Bas - Programme et guide d'avant-course

Après un rendez-vous déjà fortement ancré dans l'Histoire, en Allemagne, le MotoGP se rend cette semaine sur le circuit d'Assen, inscrit au championnat depuis sa création en 1949. Des retrouvailles très attendues, alors que le Grand Prix des Pays-Bas a manqué au calendrier pour la première fois la saison dernière, sous l'effet de la crise sanitaire.

Depuis l'édition 2016, historique à bien des égards avec notamment la consécration d'un vainqueur inédit (Jack Miller sur une Honda satellite), la tradition a été rompue avec une course se déroulant le dimanche et non plus le samedi. Bien souvent, l'une des stars des lieux n'est autre que le mauvais temps. Il faut dire qu'Assen est à ce jour la piste la plus septentrionale du championnat − avant l'arrivée prochaine de la Finlande − et que la pluie est souvent de la partie.

Le palmarès le plus riche sur place est celui de Valentino Rossi, vainqueur à huit reprises en catégorie reine et trois fois depuis que le tracé a été remodelé en 2012. Théâtre de certains grands moments de sa carrière, la piste néerlandaise lui a rapporté sa 100e victoire (toutes catégories confondues) en 2009 et a vu son retour au sommet en 2013, après 44 courses sans pouvoir se hisser sur la première marche du podium. C'est aussi ici que le Docteur a signé son dernier succès en date, il y a désormais quatre ans.

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix des Pays-Bas ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Cette semaine, toutes les séances d'essais libres, les qualifications et le warm-up des trois catégories seront retransmis par Canal+ Décalé, de même que les courses Moto2 et Moto3. Dimanche après-midi, c'est sur Canal+ qu'il faudra basculer pour suivre la course MotoGP.

Guide circuit

Assen a beau avoir subi de nombreuses modifications au fil des années, son esprit perdure malgré les travaux et le TT conserve encore aujourd'hui son aura de légende, grâce à un tracé de caractère que les retouches n'ont pas altéré.

La piste est étroite et ses 18 virages imposent de rapides changements de direction. Elle couvre 4,5 km avec l'une des lignes droites les plus courtes du calendrier, mais surtout des enchaînements techniques et des virages à l'ancienne. Les pilotes l'adorent... à moins d'y avoir été malmenés, car la "Cathédrale" d'Assen ne pardonne pas les faux-pas et les courses à rebondissements ont fait bien des déçus au fil des années, et laissé des séquelles physiques ou morales chez nombre de pilotes.

Le circuit a été resurfacé en 2020 et ni les équipes MotoGP ni Michelin n'ont pu se faire une idée du nouveau bitume pour le moment. Cela fera donc partie des défis du week-end pour une épreuve déjà technique, imposant notamment aux pneus des contraintes spécifiques avec ses longues courbes rapides et son banking.

Longueur de la piste 4,542 km Largeur de la piste 14 m Virages 6 gauche - 12 droite Plus longue ligne droite 487 m Distance de la course MotoGP 118,098 km (26 tours) Pole position à gauche Construction 1955

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Marc Márquez 1'33"617 2019 Record de la pole Fabio Quartararo 1'32"017 2019 Record V-max Andrea Iannone 319,8 km/h 2015 Record vitesse moyenne Fabio Quartararo 177,6 km/h 2019

Le palmarès des dix dernières éditions du Grand Prix des Pays-Bas :

Année Pole position Victoire 2019 Fabio Quartararo Maverick Viñales 2018 Marc Márquez Marc Márquez 2017 Johann Zarco Valentino Rossi 2016 Andrea Dovizioso Jack Miller 2015 Valentino Rossi Valentino Rossi 2014 Aleix Espargaró Marc Márquez 2013 Cal Crutchlow Valentino Rossi 2012 Casey Stoner Casey Stoner 2011 Marco Simoncelli Ben Spies 2010 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo

Le GP des Pays-Bas 2019

Pole position : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Meilleur tour en course : Maverick Viñales

Maverick Viñales Podium : Maverick Viñales vainqueur, Marc Márquez 2e, Fabio Quartararo 3e

Météo - La pluie en vedette

Tout au long du week-end, le risque de pluie se fera sentir. Les essais devraient débuter par une journée très nuageuse vendredi, avec déjà un taux d'humidité important, mais c'est surtout samedi et dimanche que les averses sont attendues, le risque annoncé par les prévisionnistes oscillant entre 50 et 80% selon les moments. Pluie continue ou sporadique, cela reste à affiner au fil du temps.

Les vents sont eux aussi annoncés variables, pouvant tourner de sud-ouest en début de week-end à nord-est le jour de la course. Quant aux températures, elles sont à prévoir assez stables, mais bien loin de la forte chaleur du week-end dernier en Allemagne, avec 12 à 13°C le matin et de 21 à 24°C l'après-midi.

Course suivante : Grand Prix de Styrie (6-8 août)

