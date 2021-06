Opéré avec succès, Morbidelli pourrait manquer la reprise

Touché par une blessure au genou depuis le mois de février, Franco Morbidelli a vu la douleur se réveiller plusieurs fois ces dernières semaines, d'abord lors des essais du GP de France, avec un surprenant incident puisqu'il est tombé en s'entraînant à un changement de moto, et à nouveau cette semaine, avec un incident survenu mardi durant un entraînement, qui a provoqué son forfait pour le GP des Pays-Bas. Entre-temps, son genou a semblé le gêner après plusieurs chutes, au Mans puis au Sachsenring.

Jeudi, l'équipe Petronas a annoncé que son pilote serait opéré ce vendredi du ménisque et du ligament croisé antérieur du genou gauche. L'intervention chirurgicale, longue d'une heure, s'est déroulée ce matin à la Casa di Cura Madre Fortunata Toniol de Bologne, et a donné satisfaction à l'équipe en charge de Morbidelli, qui restera en observation dans l'établissement jusqu'à dimanche.

Lire aussi : Viñales dominateur contre toute attente et sans explications

La formation malaisienne évoque un "processus de rééducation long de huit semaines" mais ne fixe aucune date pour son retour. Si Morbidelli est en mesure de débuter cette rééducation dès la semaine prochaine mais se retrouve contraint de respecter ce délai avant de retrouver sa Yamaha, il devra donc faire l'impasse sur les deux courses du Red Bull Ring, au début du mois d'août, pour viser un retour à Silverstone.

"Après un nouvel incident douloureux avec mon genoux gauche mardi, j'ai pris la décision, avec Petronas Yamaha SRT et la VR46 Academy, de résoudre ce problème que je traîne depuis trop longtemps maintenant", explique le pilote italien, sans donner d'indication sur la date de son retour. "J'ai été opéré ce matin avec une seule idée à l'esprit : revenir à mon meilleur niveau le plus vite possible et être en mesure d'être à 100% sur la moto."

"Je tiens à remercier le professeur Maurilio Marcacci et son équipe pour leur travail. Je suis impatient d'être en mesure de débuter le processus de rééducation. Mon équipe, ma moto et tous les supporters vont me manquer durant cette période, mais je suis impatient de retrouver les circuits et de prendre du plaisir en course. Merci à tous pour vos messages de soutien. On se revoit vite !"

Garrett Gerloff remplace Morbidelli sur la M1 du team SRT à Assen mais si l'absence du vice-Champion en titre devait se prolonger, l'Américain ne serait pas disponible pour le premier des deux rendez-vous en Autriche, prévu le même week-end que le meeting de Most en WorldSBK. Toprak Razgatlioglu, premier pilote approché pour remplacer Morbidelli ce week-end, a refusé l'offre et roule lui aussi en WorldSBK. Cal Crutchlow, qui a mis fin à sa carrière de titulaire fin 2020 pour devenir pilote d'essais de Yamaha, pourrait alors devenir un candidat, une équipe devant faire tous les efforts nécessaire pour trouver un remplaçant à un pilote blessé dans les dix jours suivant son forfait.

partages