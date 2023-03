Honda lorgne sur le technicien Michelin de Gresini

Charger le lecteur audio

Au lieu d'apporter des réponses, les essais de pré-saison ont semé de grandes inquiétudes dans le camp Honda en raison de l'absence de progrès dans le développement de la RC213V. Les performances des pilotes de l'équipe d'usine, Marc Márquez et Joan Mir, ont été insuffisantes : à Portimão, le Majorquin a signé un meilleur temps personnel de 1'38"762, ce qui l'a mis à la 13e position, à huit dixièmes de la référence établie par Pecco Bagnaia. Márquez a quant à lui échoué à 16 millièmes de son coéquipier.

Face à cette stagnation, Honda cherche des solutions, et tous les moyens sont bons pour retrouver les avant-postes. Arrivé cet hiver en provenance de Suzuki, le nouveau directeur technique du HRC, Ken Kawauchi, a ainsi demandé à Michelin de changer le technicien affecté au garage japonais afin d'engager Christophe Robert, qu'il a pu côtoyer l'an passé chez Suzuki.

À la suite du départ de la marque de Hamamatsu fin 2022, le Français avait rebondi chez l'équipe Gresini, qui engage des machines Ducati. Et au terme des essais de Sepang, Honda a formellement demandé au manufacturier français que Robert remplace son technicien actuel, récemment nommé après le départ de Clément Cordoliani, de son côté promu à un poste d'ingénieur chez Michelin.

Ken Kawauchi, Repsol Honda

Chez Gresini, la demande de dernière minute de Honda n'a pas été très bien accueillie. Un petit conflit est ainsi né et pourrait retarder l'arrivée de Robert jusqu'au Grand Prix d'Espagne, qui aura lieu fin avril, en attendant de savoir si l'équipe italienne accepte de répondre à la requête de Honda.

Honda et Kalex travaillent sur un châssis

En l'absence de solutions de la part de l'usine de Tokyo, Honda s'est tourné l'année dernière vers la marque allemande Kalex pour produire un bras oscillant en aluminium, une pièce que Márquez a testée lors des essais de Misano en septembre 2022 et qui a été progressivement introduite sur toutes les RC213V par la suite, remplaçant l'élément en carbone fabriqué par Honda.

Et les liens entre le HRC et le principal fournisseur des machines du Moto2 se sont mêmes renforcés depuis. Selon le média allemand Speedweek, les deux parties travaillent sur un châssis intégrant le bras oscillant déjà utilisé. D'après ces informations, il pourrait être prêt pour le test officiel de Jerez, qui aura lieu le lundi 1er mai, au lendemain du Grand Prix d'Espagne. À noter que Stefan Bradl, pilote d'essai du HRC, y participera en tant que wild-card et en profitera probablement pour tester davantage la pièce.