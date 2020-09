Objectif podium pour Johann Zarco, seul pilote Ducati du top 10

Johann Zarco a obtenu le deuxième temps de cette première journée du Grand Prix de Catalogne, propulsé à un dixième du pilote le plus rapide, Franco Morbidelli, grâce à son time attack à la fin des EL2. Au préalable, le Français avait connu plus de difficulté à être dans le rythme espéré, mais il voit sa performance en pneus neufs comme un premier pas vers l'objectif qu'il s'est fixé en course, monter sur le podium.

"Je suis content de cette journée", se félicite Johann Zarco. "Le premier run en EL1 a été bon, mais ensuite quand les pneus se dégradent j'ai encore beaucoup de problèmes, je ne suis pas rapide. J'espère donc progresser dans ce domaine demain parce que c'est très important pour préparer la course."

"Il y a une grande différence entre les pneus neufs et les pneus usés. Comme en République Tchèque, cette différence fait que j'arrive à obtenir une grosse amélioration et ça m'aide à être avec les premiers. Je suis donc content de ça. Dans la deuxième séance, mes trois derniers tours en soft-soft ont été bons et j'ai bouclé le dernier sous la barre des 1'40. C'est positif pour demain, parce que je ne sais pas quelles peuvent être les conditions [en EL3]. S'il y a moins de vent, tout le monde sera beaucoup plus rapide."

"En ce qui me concerne, seul le soft peut me donner confiance pour le moment. Les autres sont un peu compliqués à gérer. Alors on verra demain. Si j'arrive à maintenir mon avantage pour être rapide au moins sur quelques tours en pneus neufs et obtenir une première ligne, ce sera génial. Et ensuite après une bonne qualif, il faudra trouver cette amélioration pour avoir un meilleur rythme en course. Si je peux partir en première ligne, je peux alors avoir un avantage pour obtenir un podium ce week-end."

Avec un chrono de 1'39"898, le pilote Avintia ne se sent pas encore à l'abri avant les EL3 qui, demain matin, détermineront le classement combiné final qui qualifiera les dix pilotes les plus rapides pour la Q2. Les conditions qui règnent à Barcelone ce week-end sont incertaines, entre un risque de pluie et une grande fraîcheur, accentuée par le vent qui tend à freiner la montée en température des pneus. C'est ce qui explique aujourd'hui la chute subie par le pilote français dans son deuxième run en EL2, alors qu'il roulait en medium-medium, "une chute très typique du fait que le pneu n'était pas encore assez chaud".

Zarco abordera donc la deuxième journée avec le double objectif de confirmer sa place dans le top 10 afin de mettre toutes les chances de son côté en qualifs et de progresser en pneus usés, le tout dans l'optique de rester dimanche le premier pilote Ducati, alors que ses collègues sont apparus très discrets aujourd'hui.

Se sentant encore en manque de confiance sur la Ducati du fait de son manque d'expérience par rapport aux autres pilotes du groupe, Johann Zarco estime que le peu de grip offert par la piste de Barcelone peut jouer en sa faveur, en lui permettant de moins souffrir de la comparaison.

"Sur les pistes qui offrent beaucoup de grip, je pense qu'ils connaissent mieux la moto que moi et qu'ils l'utilisent vraiment bien, alors qu'il me manque le dernier step qui fait qu'on peut faire confiance à la moto à 100%. Ici, où c'est un peu plus compliqué, je pense qu'ils perdent un peu cette confiance et ça m'aide à combler ce qui me manque. Je n'ai pas l'impression d'en faire beaucoup plus, mais peut-être qu'ils ont un peu moins de feeling. […] C'est pour ça que ça peut être bien pour moi si je pars de la première ligne, afin de me battre pour le podium."

Est-ce une chance à saisir pour convaincre Ducati de l'intégrer à son équipe officielle la saison prochaine ? "Logiquement, si je veux avoir une chance d'obtenir la moto factory, il faut que je sois tout le temps devant et que je sois sur le podium à la fin du week-end, mais Pecco [Bagnaia] a fait un travail incroyable à Misano", rappelle Zarco, qui sait qu'il disposera de toute façon du même matériel en 2021 dans l'une ou l'autre des équipes.

"Je pense que le fait que j'ai été très rapide aujourd'hui et que les autres aient été en difficulté aide aussi beaucoup Ducati à comprendre où sont les points forts et quels sont les différents styles entre les pilotes", poursuit-il. "On verra. Obtenir cette moto rouge, qui est un rêve, pourquoi pas ? Mais ça ne change pas mon objectif : j'espère vraiment me battre pour le podium ce week-end, car le travail que l'on a fait à Misano a été bon mais ne s'est pas vu en course, alors c'était un peu dommage et j'espère bien progresser ce week-end."