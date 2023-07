Pour Jorge Lorenzo, la course sprint "double, voire triple" les risques

Aux différents médias italiens qui l'ont retrouvé à Misano il y a quelques jours pour un événement baptisé VMoto Soco Pro Day, le seul de l'année lors duquel il reprend le guidon d'une moto, Jorge Lorenzo a livré son sentiment sur le MotoGP actuel.

La grande nouveauté de cette année, c'est bien entendu le format des Grands Prix, avec l'introduction d'une course sprint qui se dispute le samedi. Un type d'épreuve condensé que le pilote espagnol n'a pas connu et qu'il observe aujourd'hui avec une sorte de plaisir coupable.

"Ça me plait énormément, mais je suis content de ne pas être avec eux ! [rires]" a-t-il déclaré à Motosprint au sujet de la course sprint. "C'est très sympa à voir, mais chaque fois je la regarde en fermant un œil parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose à quelqu'un."

Auprès de nos confrères de GPOne, le triple Champion du monde MotoGP a insisté sur le danger qu'il perçoit dans les Grands Prix actuels. "J'aime beaucoup ce format du MotoGP, j'aime les courses sprint du samedi, mais je parle en tant que spectateur. Je comprends en revanche les pilotes, le risque double, voire triple", a-t-il estimé. "Les motos vont vraiment vite avec cette aéro. Je suis un peu inquiet pour la santé des pilotes, mais en tant que spectateur ça me plaît."

Outre le format sprint, accusé d'avoir augmenté l'intensité des week-ends et l'agressivité en piste bien que ce ne soit pas lui qui concentre le plus grand nombre des multiples chutes de cette saison, Lorenzo pointe la progression générale des motos pour expliquer son inquiétude. Celle-ci a été une nouvelle fois confirmée en ce début de championnat avec le nouveau record absolu de vitesse de pointe établi à 366,1 km/h et le fait que tous les constructeurs, même ceux qui sont habituellement les moins à l'aise dans cet exercice, aient désormais atteint le cap des 360 km/h.

"On arrive à un point où ces MotoGP font vraiment peur", juge l'ancien pilote espagnol, qui aimerait que le règlement limite ce développement. "Si l'on ne met pas de frein, dans quelques années on arrivera à 400 km/h et je pense qu'il faut un peu limiter la puissance de ces motos, d'une manière ou d'une autre. Je limiterais au maximum l'aéro, peut-être que l'éliminerais tout bonnement."

