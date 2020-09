Luca Marini ne devrait pas piloter une Ducati en 2021

Plusieurs guidons doivent encore être attribués chez Ducati pour la saison 2021. Jack Miller est le seul pilote à avoir un contrat dans l’équipe officielle tandis que chez Pramac, Jorge Martín, actuellement troisième de la catégorie Moto2, fera ses débuts dans la catégorie. Le nom de Luca Marini a également été lié à Ducati ces dernières semaines. Le leader de la catégorie Moto2 a cependant peu de chances de piloter l’une des machines italiennes en 2021.

"Il faut s'intéresser à Luca parce qu'il fait un superbe travail, mais malheureusement il n'y a pas un nombre de place illimité et comme vous le savez, le second guidon Pramac est déjà pris, donc pour le moment je ne vois pas de chance réelle pour Luca d'être chez Ducati l'an prochain ; mais on ne sait jamais !" a déclaré Paolo Ciabatti, le patron de l’équipe Ducati, au site officiel du MotoGP. "Donnez-nous encore un petit peu plus de temps pour voir comment la situation évolue mais il est certain que c'est un très bon pilote, très mature, qui se bat pour les positions de tête régulièrement et qui est donc quelqu'un qui, selon nous, est prêt à monter en MotoGP l'année prochaine si l'occasion lui en est donnée."

À la suite du départ d'Andrea Dovizioso de l'équipe officielle, Ducati a déjà confirmé que Pecco Bagnaia et Johann Zarco sont candidats à la place restante, et que le pilote non retenu roulera chez Pramac. "Comme beaucoup de gens le savent déjà, les deux options sont Pecco Bagnaia et Johann Zarco", indique Ciabatti. "Ils courront tous les deux pour Ducati l'an prochain sur une moto 2020, et il nous faut juste décider qui reste ou non chez Pramac, ou va ou non dans l'équipe d'usine. "

"Tous deux ont réalisé de bonnes performances ; celles de Johann sont impressionnantes bien entendu, et de l'autre côté Pecco faisait une superbe course à Jerez mais il a eu un problème moteur. Je pense qu'il est maintenant revenu de nouveau en pleine forme après sa chirurgie et qu'il nous faut encore une paire de courses [pour décider]. Peut-être que Barcelone sera le bon moment pour décider mais tous deux seront avec Ducati et sur les motos disposant de la dernière spécification. "

C'est finalement chez Avintia, la troisième équipe Ducati, que la situation semble la plus claire. Tito Rabat est sous contrat pour 2021 et des discussions sont en cours avec un autre pilote Moto2, Ennea Bastianini, actuellement deuxième de la catégorie : "Il est vrai que nous sommes en négociations avancées avec le manager d'Enea, mais il nous faut encore un peu plus de temps avant de faire un une annonce officielle", précise Ciabatti.