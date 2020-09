Jack Miller : "Doubler et ralentir" les Yamaha pour pouvoir gagner ?

Qui peut battre les Yamaha à Misano ? Les pilotes de l'équipe officielle et de SRT ont dominé toutes les séances, à l'exception du warm-up, et ils ont réalisé un quadruplé en qualifications avec la pole pour Maverick Viñales. Jack Miller, cinquième sur la grille, espère être plus proche en course et troubler la domination de Yamaha.

"Nous allons tenter notre chance", a déclaré le pilote Ducati Pramac en conférence de presse. "Les Yamaha ont souvent été rapides des essais aux qualifications dans les derniers Grands Prix, mais en course, ils ont un peu plus de mal. Si nous pouvons les doubler et ralentir le rythme, nous aurons peut-être nos chances. Nous verrons."

"Les Yamaha ont un bon rythme. Nous devons faire un peu mieux si nous voulons menacer les Yamaha. Nos progrès en EL4 et en Q2 montrent que des progrès sont possibles. C’est toujours difficile en course, il y a plus de gomme sur la piste. Nous allons faire de notre mieux, comme toujours. Nous allons essayer de rester au contact des premiers."

Son équipier, Pecco Bagnaia, est "très content" de sa sixième place mais se montre plus prudent pour la course : "Je ne sais pas à quoi m’attendre en course parce que les Yamaha sont très bonnes", a-t-il expliqué en conférence de presse. "En rythme de course, les quatre premiers sont les Yamaha. Nous avons réduit l’écart dans les EL4 et je pense que nous serons dans la lutte avec les Suzuki. Mon premier objectif est de finir la course, parce que c’est le plus important."

Jack Miller estime que des progrès sont nécessaires sur la Ducati, surtout pour mieux aborder les premiers virages. "Nous perdons trois dixièmes dans le premier secteur. Nous pouvons revenir dans le deuxième. Le troisième secteur n’est pas mauvais. Et dans le quatrième, je suis parmi les plus rapides. Mais dans le premier secteur, nous perdons beaucoup trop de temps dans les trois premiers virages. Nous devons analyser les données, comprendre ce que nous devons faire différemment avec le nouveau pneu à l’arrière."

"Dans le premier relais de la Q2, j’ai essayé d’être assez agressif mais j’ai eu des highsides à la sortie des trois premiers virages. Dans le relais suivant, j’ai tenté de garder plus de vitesse en courbe. Je perdais l’arrière, c’était étrange. Nous devons travailler là-dessus".