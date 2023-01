Être le frère de Valentino Rossi ne cause "aucune pression" à Luca Marini

Charger le lecteur audio

Si Valentino Rossi a quitté les Grands Prix fin 2021, sa mère a encore un fils à suivre dans le championnat puisque Luca Marini, né d'un père différent, est lui-même engagé en MotoGP. Arrivé dans le Championnat du monde en 2016 après avoir fait ses gammes en Italie et en Espagne, le jeune homme a couru cinq ans dans la catégorie Moto2, où il a manqué le titre de peu face à Enea Bastianini, avant de rejoindre la classe suprême avec, justement, la structure VR46. D'abord liée au team Avintia, celle-ci est devenue une équipe à part entière en 2022, ce qui a permis à Marini de passer d'une Ducati GP19 datée à une GP22.

Le MotoGP a l'habitude de ces relations fraternelles, et notamment depuis quelques années puisque l'on peut voir Álex et Marc Márquez réunis dans la catégorie reine depuis 2020 − ils formaient même le team Repsol Honda la première année, mais n'ont que peu cohabité puisque le #93 s'est rapidement blessé −, de même que les frères Espargaró qui partagent la piste depuis 2014. En 2022, Darryn Binder a également rejoint son aîné Brad dans la classe principale.

Bien souvent, cependant, cela donne lieu à des commentaires désobligeants suggérant que les plus jeunes ne seraient arrivés en MotoGP que grâce à leur nom de famille, ce qu'a pu subir par exemple Álex Márquez en dépit des titres qu'il a obtenus en Moto2 et Moto3. Luca Marini entend lui aussi beaucoup parler de son frère lorsqu'il s'entretient avec les médias et la comparaison paraît d'autant plus lourde au regard du statut d'icone de Valentino Rossi. Cependant, le jeune homme semble très détendu quant à ses liens familiaux. Il estime tout bonnement que mettre leur parcours en parallèle n'a pas de sens.

"Sincèrement, ça ne change pas grand-chose", a déclaré Luca Marini à Motorsport.com lorsqu'il lui a été demandé s'il ressentait une pression supplémentaire en roulant dans l'équipe dirigée par Valentino Rossi. "La comparaison n'a jamais eu lieu parce qu'elle est impossible à faire. Ce que Vale a réalisé dans sa carrière est incroyable et personne ne refera quelque chose de similaire à ce qu'il a fait, parce que c'est aussi une période différente."

"Aujourd'hui, il est impossible de gagner dix courses d'affilée parce que le niveau est trop élevé, c'est trop", a souligné le pilote VR46, en quête à ce stade d'un premier podium. "Tout est à un niveau incroyable. Les 24 pilotes MotoGP sont incroyables, les motos sont fantastiques, et tous les pilotes peuvent gagner une course. Alors il n'est pas possible de faire de comparaison, et pour moi il n'y a donc pas plus de pression. Les pilotes qui ont la pression sont ceux qui sont ici pour gagner, parce qu'il est difficile de gagner tous les dimanches."

S'il a brillé par sa régularité en n'abandonnant qu'une fois, en toute fin de saison, Luca Marini a été l'un des deux seuls pilotes Ducati à ne pas monter sur le podium en 2022, contrairement à son coéquipier Marco Bezzecchi. Au classement général, il a cependant devancé son acolyte en obtenant la 12e place. Pour la saison 2023, tous deux seront à présent dotés de la même moto, en l'occurrence la GP22 dont Bezzecchi était privé en 2022.

Lire aussi : Luca Marini a débloqué sa saison juste avant Le Mans