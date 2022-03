"Pas de temps à perdre" pour Márquez à l'heure de rejouer le titre

Charger le lecteur audio

Enfin suffisamment en forme pour entamer ce qu'il espère être une saison complète, Marc Márquez se présente au Grand Prix du Qatar, cette semaine, avec une vision à long terme, celle de se battre à nouveau pour le titre durant ce championnat 2022, le plus long que promet de connaître le MotoGP avec ses 21 courses. Malgré les progrès accomplis par Honda, le champion espagnol estime ne pas être prêt pour jouer la gagne dès dimanche, sur une piste de Losail qui lui a rarement souri, en revanche il annonce ne pas avoir de temps à perdre pour se préparer à se battre pour le titre au cours des mois à venir.

Marc, te voici enfin de retour pour entamer une saison complète. Te sens-tu capable de te battre pour la victoire dès dimanche ?

Je suis content d'être ici, c'est certain, c'est déjà mieux que l'année dernière. Après l'hiver, ça n'était pas clair mais c'était déjà très important que je fasse les tests en Malaisie et Mandalika, et j'ai déjà senti une grosse progression de ma condition physique. On verra comment je commence avec cette première course. Pour 2022, il est certain que je veux me battre pour le titre. Pour ce qui est de ce Grand Prix du Qatar, je ne suis peut-être pas prêt, mais pendant le week-end on comprendra où l'on se situe.

Tu n'as gagné qu'une fois au Qatar, en 2014. Quelle en est la raison ? As-tu désormais les moyens de gagner ici ?

Pendant une saison, on a 21 circuits différents, or le tracé du Qatar n'est pas un des meilleurs pour mon style de pilotage et la Honda n'était pas non plus très forte sur cette piste par le passé. Mais on ne sait jamais, je pense que cette année la moto sera forte. Je ne sais pas si je serai prêt, mais on verra. Si on gagne ici dimanche, alors on sera à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer, ce serait comme un rêve. Mais je pense qu'on est encore trop loin. On verra, c'est la première course alors on garde notre calme, on va déjà essayer de terminer. C'est facile à dire maintenant, mais quand les lumières s'éteignent on pousse tout simplement et on essaye de piloter comme on peut.

C'est la première saison sans Valentino Rossi : est-ce que ça a une signification pour toi ?

Il n'était pas un de mes principaux adversaires pour le titre. Ces dernières années, je regardais juste les plus rapides et c'étaient Pecco [Bagnaia], Quartararo ou Joan [Mir]. Le MotoGP perd bien sûr une icône, mais le MotoGP continue et je pense que ce sera une saison sympa.

Tout le monde se donne à 100% et ce sera mon cas aussi ce week-end. Si je ne gagne pas c'est parce que je n'y arrive pas, pas parce que je ne veux pas. Marc Márquez

Sur quoi te concentres-tu à l'heure d'entamer une saison comme celle-ci ?

Je me concentre avant tout sur moi-même, mais je sais que je ne peux pas perdre de temps. Peut-être que la victoire n'est pas mon objectif dimanche, au Qatar, mais pendant le week-end je vais comprendre où je me situe. Tout le monde se donne à 100% et ce sera mon cas aussi ce week-end. Si je ne gagne pas c'est parce que je n'y arrive pas, pas parce que je ne veux pas. Je vais essayer. Je sais que c'est la première course, mais la première course vaut 25 points si on gagne et la dernière aussi, alors on verra. Il faut que je me dépêche et que je comprenne comment être rapide et me battre contre [les autres].

Marc Márquez

En quoi tes chutes t'ont-elles changé ?

Ce que j'ai appris ces deux dernières années en particulier, ou ce que ça a changé, c'est la manière d'aborder une blessure, le fait de prendre le temps qu'il faut pour chaque blessure. Je ne le souhaite pas, mais à l'avenir j'aurai d'autres blessures. Alors ça a changé ça, mon approche ou ma façon de penser. En revanche, ma façon de piloter ou de prendre des risques est la même. Dès que mon corps sera à 100%, je prendrai les risques que j'ai toujours pris.

D'un point de vue personnel, pas uniquement en tant que pilote, qu'est-ce qui a été le plus difficile : ta blessure cet hiver ou celle à l'épaule ?

Il y a deux ans, j'avais eu une carrière parfaite pour un athlète, et maintenant je suis passé de l'autre côté. J'ai fait l'expérience de ce qui peut être le pire moment dans une carrière. Les gens ont besoin de comprendre que, certes, la vie est sympa mais on a tous des problèmes. Mais le temps passe et si on veut quelque chose et si on insiste, au final on peut l'obtenir. J'ai aussi compris pendant ces deux ans que si on organise bien sa vie, on peut se battre pour les courses, avoir un bon niveau, mais aussi se partager entre la vie personnelle et l'autre vie qui va avec notre sport et qui concerne les médias et ces choses-là.

En tant que championnat de haut niveau, pense-tu que les pilotes devraient mieux partager leurs sentiments quant à la situation de l'Ukraine ?

C'est très difficile à comprendre même pour moi ou pour nous. Je ne sais pas comment, en 2022, on peut en arriver là. Tout le MotoGP, et tout le monde, je pense, on est tous contre la guerre. Personnellement, je ne peux pas comprendre comment on en arrive à ce stade en 2022, ni comment on ne peut pas arrêter cela, il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre. La seule chose que l'on puisse faire, c'est essayer d'apporter notre soutien à ces personnes, à ces familles et ces enfants qui souffrent de la guerre, mais ça n'est pas suffisant. Des personnes bien plus importantes que nous doivent arrêter ces choses-là. C'est la seule chose que je puisse dire, apporter notre soutien.

