EL2 - Martín continue sa course en tête avant les qualifications

Après une journée de vendredi dominée par Jorge Martín, suivi de près par Aleix Espargaró et Pecco Bagnaia, ce sont 22 pilotes et non 23 qui prennent la piste ce samedi matin pour la dernière séance d'essais libres du week-end avant les qualifications. En effet, Álex Rins a renoncé à la suite du GP de Grande-Bretagne, trop souffrant en raison de ses nombreuses blessures après une chute au départ à Assen.

Ce samedi, les températures sont plus fraîches qu'hier avec 19°C dans l'air et 24°C au sol. Cependant, le ciel bleu de la veille laisse place à de nombreux nuages et plus de vent. Un ciel qu'il faudra surveiller tout au long de la journée. Ces 30 dernières minutes d'essais vont surtout permettre aux pilotes de peaufiner leur choix de pneumatiques pour la suite du week-end. Dans cette séance, l'ensemble des pilotes a choisi de chausser le pneu tendre à l'arrière, tandis que le choix à l'avant s'est partagé entre le tendre et le medium.

En difficulté la veille, malgré sa qualification directe pour la Q2, Marc Márquez est le premier en piste dans cette ultime séance d'essais libres. Le premier incident de cette séance est pour Pedro Acosta qui tire tout droit dans le virage de Stowe, mais sans conséquences pour le pilote Tech 3.

Après les premiers tours de piste, c'est Pecco Bagnaia qui prend la tête de la séance en 2'00"444, devançant les deux pilotes officiels KTM. Il est ensuite battu par Franco Morbidelli, mais pas pour longtemps, puisque le pilote officiel Ducati améliore sa propre marque en 1'59"352. Il est rejoint par Maverick Viñales et Aleix Espargaró. Les deux pilotes Aprilia confirment leur bonne forme depuis le début du week-end.

Après dix minutes de séance, Fabio Quartararo pointe à la 16e position, tandis que Johann Zarco est 18e, derrière les deux pilotes HRC. En avance lors des trois premiers secteurs, Morbidelli perd du temps dans le dernier et remonte au quatrième rang, à un dixième du leader. Quelques secondes plus tard, le dernier vainqueur à Silverstone, Aleix Espargaró, signe le meilleur temps en 1'59"108.

Le pilote Aprilia est rejoint par Jorge Martín après le quart d'heure de séance, l'Espagnol prenant le deuxième temps, à seulement 69 millièmes. Le pilote Pramac enchaine un second tour rapide et signe le meilleur chrono en 1'59"039. À trois minutes du terme, Bagnaia vient se placer à la seconde place. Cependant, personne n'ira chercher le chrono de Martín, leader avant la séance de qualifications. Il devance Bagnaia et Espargaró. Un trio qui semble se détacher pour la suite du week-end.

GP de Grande-Bretagne - Essais Libres 2 MotoGP