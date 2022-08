Mir s'inquiète de la sanction reçue par Quartararo

Charger le lecteur audio

Les vacances du championnat ont certes atténué les tensions autour de la pénalité reçue par Fabio Quartararo lors de la dernière course en date, à Assen, mais sans résoudre le fond du problème. Sanctionné pour avoir fait sortir de piste Aleix Espargaró en tentant de le dépasser, le Français a vivement contesté la sévérité des commissaires, estimant comme son équipe qu'il s'agissait d'un malheureux incident de course et d'un accrochage involontaire.

Alors que le paddock se retrouve cette semaine à Silverstone, Joan Mir a apporté son soutien à son successeur au championnat, jugeant à son tour cette pénalité trop lourde pour la manœuvre en question. "Je suis complètement d'accord, je ne comprends pas la pénalité", a-t-il déclaré. "[Juste] après la course, je n'avais pas vu l'incident et je ne voulais pas trop y penser, mais quand j'ai vu ce qui s'était passé, je n'y ai pas cru. Fabio essayait juste de dépasser, c'est la course, et il a perdu l'avant. Il ne voulait pas tomber."

"Je ne comprends pas comment ils ont pu pénaliser Fabio", a insisté Joan Mir, comparant cet accrochage avec celui dont lui-même a été victime au Portugal, lorsque Jack Miller l'a emmené au tapis en tentant de le dépasser. "Quelle est la différence avec ce que Miller m'a fait à Portimão ? Miller est tombé et moi aussi, Aleix non ; or ils ont pénalisé Fabio et pas Miller alors que j'étais tombé à cause de cette manœuvre. Je parle de celle-là parce que c'est la plus récente que j'ai eue, mais tous les week-ends il y au moins un incident comme celui-là, et probablement plus. Je ne comprends donc pas cette punition", a-t-il poursuivi, tout en assurant que Jack Miller ne méritait pas plus de sanction à ses yeux pour les faits de Portimão.

Une opinion partagée par la majorité du plateau, à commencer à Johann Zarco, qui appelle à revenir aux fondamentaux de la course, tout en actant évidemment pour la sécurité : "On a besoin d'une Commission de sécurité et des décisions pour contrôler les pilotes et faire en sorte qu'ils ne soient pas trop dangereux mais il y a une façon d'évaluer ça. Parfois on part dans une direction étrange. On oublie que le principe d'une course est de se battre, il peut y avoir des contacts. Il y a d'autres choses qui entrent en compte pour savoir si c'est dangereux ou pas. Par exemple, ce que Fabio a fait n'était pas dangereux. Dans le pire des cas où ils seraient tombés tous les deux, aucun ne se serait tué dans ce virage. J'emploie des mots forts mais il faut accepter le boulot qu'on fait."

Vers une tendance à moins prendre de risques ?

Nouvel épisode dans les tensions qui opposent le collège des commissaires d'une part, avec à sa tête Freddie Spencer, et les équipes et pilotes d'autre part, cette sanction que beaucoup jugent injustifiée vient alimenter le ressentiment des concurrents qui, de plus en plus, pointent des sanctions inégales et difficiles à comprendre. Pour Joan Mir, cette inconstance de l'organe chargé de statuer sur les décisions disciplinaires "affecte probablement" les pilotes dans les bagarres en piste.

"On ne va pas prendre les mêmes risques pour dépasser, or au final ce que les gens aiment ce sont les dépassements, les bagarres, et ce sport ne consiste pas à ce que les pilotes se suivent les uns les autres, il s'agit de se battre. Ça n'est pas bon", a-t-il regretté. "Ça m'inquiète parce qu'en dépassant je peux faire une erreur et tomber. Et puis l'incident qui concerne Fabio ne s'est pas passé dans le premier tour. Quand on tombe dans le premier tour, peut-être qu'on peut être pénalisé car c'est le premier tour et [qu'il faut] être plus détendu. Je peux le comprendre. Mais dépasser un pilote en milieu de course et faire une erreur, ça [ne vaut] pas du tout une pénalité. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit à ce sujet, mais moi je ne comprends pas."

"La meilleure technique est de mener la course et de gagner. C'est l'unique façon désormais de gagner des courses ou de faire de bons résultats, sans plus de bagarre", a ajouté Zarco, laconique.

Afin de mieux comprendre l'approche à adopter, Joan Mir en appelle à une réunion d'éclaircissement avec Freddie Spencer et les deux commissaires qui opèrent avec lui. "Ce serait intéressant d'avoir une réunion car je ne comprends pas comment ils peuvent pénaliser une chose et pas une autre, c'est un petit peu partial", a-t-il déclaré. "C'est compliqué, ça n'est pas mon job de faire ça. C'est parfois difficile de parler de quelque chose qui n'est pas votre travail, car on complique probablement la situation de certaines personnes alors qu'on ne le souhaite pas, mais dans ce cas-là il faut qu'on parle, qu'on comprenne, c'est tout."

Yamaha s'était fendu d'un communiqué de presse après le Grand Prix des Pays-Bas, dénonçant "l'inconstance" et "la subjectivité" des commissaires. Depuis, la colère s'est muée en motivation supplémentaire pour Fabio Quartararo, qui s'est dit revanchard alors qu'il retrouve Silverstone, où il s'est imposé l'an dernier, avec une pénalité long-lap à observer dimanche en course.

Avec Charlotte Guerdoux