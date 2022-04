Pénalisé à Austin, Morbidelli aimerait un règlement "plus clair"

Charger le lecteur audio

La saison 2022 n’a définitivement pas commencé sous les meilleurs auspices pour Franco Morbidelli, qui doit composer avec une Yamaha moins compétitive que les autres machines du plateau, et des soucis techniques qui lui compliquent la tâche. Après une crevaison en Argentine qui lui a valu un résultat blanc, il a été victime d'un problème électronique lors du warm-up à Austin, ce qui l'a empêché d'essayer de nouveaux réglages en vue de bien préparer la course.

Contraint de les tester pendant la course en elle-même, il a dû se les apprivoiser au fur et à mesure des 20 tours et a noté des améliorations qui lui ont permis de remonter dans la zone des points, notamment une meilleure adhérence de sa Yamaha qui a facilité les dépassements. Bien qu'encore loin de son coéquipier Fabio Quartararo, il a lutté dans les dernières boucles face à Andrea Dovizioso afin de décrocher la 15e place et ainsi entrer dans les points, mais s'est finalement vu rétrograder au profit de son compatriote.

"Dovi a essayé de me doubler dans l'avant-dernier virage, et à cause de sa tentative de dépassement qui nous a fait élargir, je suis sorti de la piste et je suis passé dans la partie verte. J'ai perdu une place, puis Dovi a élargi dans le dernier virage et je l'ai redoublé", a-t-il expliqué. "Après la course ils m'ont retiré ma position, mais quand on analyse précisément ce qu'il s'est passé par rapport à ce qui est écrit dans le règlement, ce qu'on doit rendre exactement n’est pas vraiment spécifié quand on perd une place dans le dernier tour."



Après s’être entretenu avec Freddie Spencer, pilote triple Champion du monde et actuel président du collège des commissaires à la direction de course, le pilote Yamaha a bon espoir de voir sa place restituée et ainsi récupérer son point durement gagné. "Après un week-end difficile, cette bagarre et ce qu'on a fait pour la course, obtenir ce point est important, c'est un point qui compte", a-t-il insisté avant de quitter Austin.

Quoi qu’il en soit, Morbidelli souhaite que le règlement soit "plus clair" à l’avenir concernant les éventuelles sanctions qui peuvent tomber lors des ultimes dépassements : "Ça permettra de conserver l'esprit de bagarre dans les derniers tours. On va voir ce qu'ils vont décider."

L'Italien verra la direction de course revenir vers lui d'ici le prochain Grand Prix pour statuer sa décision. Celui-ci se tiendra au Portugal, un circuit sur lequel il a obtenu des résultats variés ces deux dernières années, avec un podium, une quatrième place et une 17e position. Plus confiant qu'à son arrivée sur le tracé texan, il souhaite y démarrer avec la base de réglages trouvée lors du GP des Amériques qui a été un cap de passé pour, il l'espère, se battre à nouveau aux avant-postes et non plus à la limite des points.