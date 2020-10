Franco Morbidelli 5e mais sans illusions pour le titre

Bien que faisant partie des pilotes qui ont réussi à atteindre la victoire cette saison, Franco Morbidelli ne nourrit pas d'espoirs disproportionnés dans l'optique du championnat. Le pilote italien, doté d'une machine inférieure aux trois autres Yamaha, connaît son rang et souhaite rester concentré sur des ambitions réalistes, désireux de poursuivre sans brûler les étapes une progression qui aura été nette au cours de ses trois premières saisons.

"Je suis très content de ce que l'on fait. On a beaucoup manqué de chance et pourtant je suis encore cinquième au championnat, c'est incroyable !" se réjouit-il, actuellement distancé de 31 points par le leader, son coéquipier Fabio Quartararo. "Après Misano, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir me battre pour quelque chose de plus grand, mais après avoir vu que mon potentiel en ligne droite [à Barcelone] était encore moins grand que celui des autres Yamaha, je me dis qu'il faut que je fasse un pas en arrière, que je me détende et que j'essaye de savourer chaque course et chaque tour que je boucle sur la moto."

"Ne penser à rien", poursuit-il, "mais juste prendre du plaisir sur la moto et faire mon job sans penser à quoi que ce soit de spécial au championnat. Ce sont les pilotes d'usine qui doivent penser au championnat. Mais je l'ai encore plus réalisé sur cette piste [de Barcelone], avec une ligne droite aussi longue, […] peut-être parce que leur entrée d'air plus grande fonctionne quand il fait plus frais et que ça leur donne donc un avantage."

Affichant la vitesse de pointe la plus modeste du quatuor Yamaha, Morbidelli a dû trouver d'autres qualités à sa M1 et dans son pilotage pour limiter la perte engendrée par la ligne droite d'un kilomètre de la piste catalane. "Mais je ne veux pas me plaindre de mon package", prévient-il immédiatement, "parce que ma moto est très bonne dans les virages, et si c'est le package que Yamaha a décidé de me donner et celui que j'ai mérité d'avoir avec les résultats de l'année dernière, je ne peux pas et ne dois pas me plaindre. Je dois juste faire mon travail du mieux possible pour obtenir un package meilleur pour l'avenir. Ce serait peut-être une moto d'usine, car c'est le seul niveau au-dessus de la moto que j'ai à l'heure actuelle."

Franco Morbidelli a ces derniers mois expliqué comment la saison 2019 l'avait poussé à réagir, alors qu'il s'est fait dominer par Fabio Quartararo, qui a eu tôt fait de balayer son inexpérience pour s'affirmer comme l'un des top pilotes. Ayant compris qu'il devait globalement faire preuve d'un plus grand sérieux, le pilote romain en tire aujourd'hui les bénéfices.

"On continue clairement à progresser par rapport à l'année dernière. Je suis clairement un meilleur athlète, je suis plus professionnel, plus sérieux en piste, je travaille mieux avec mon team. Je pense que ça se traduit fortement dans nos résultats et ils sont très bons", observe-t-il, pour autant très respectueux de la prise de pouvoir de son acolyte.

La bravoure d'un pilote est écrite dans ses résultats, alors Quartararo est meilleur que moi cette année car il a été capable de gagner trois courses. Franco Morbidelli

"Quartararo est premier au championnat avec 31 points de plus que moi, alors c'est surtout pour ça qu'il est plus fort que moi. Je peux certes mettre la faute sur le fait que mon moteur a cassé, que Zarco et Aleix [Espargaró] m'ont fait tomber, mais une des phrases que m'a dites Valentino Rossi, une phrase que j'aime et qui m'a illuminé, est que la bravoure d'un pilote est écrite dans ses résultats, alors Quartararo est meilleur que moi cette année car il a été capable de gagner trois courses. Il est vrai que l'on a des motos différentes, mais en termes de valeur absolue il est meilleur que moi", affirme le pilote italien.

Vainqueur dans la douceur de Misano le mois dernier, Morbidelli s'aventure à présent vers un Grand Prix de France qui soulève de grandes interrogations, et en premier lieu météorologiques. "En ce qui concerne la performance, je ne sais pas à quoi m'attendre", admet-il, "comme c'est le cas à chaque course car cette année on est toujours dans le doute. Il y a peu de pistes sur lesquelles on a été sûrs de la performance. J'étais plus certain que ça ne se passerait pas bien en Autriche que certain ça se passerait bien sur les autres pistes, car les caractéristiques de l'Autriche sont très claires et contraires aux qualités de notre moto. Mais, pour Le Mans, je ne sais pas à quoi m'attendre en termes de performance, je sais juste qu'on aura tous du mal avec les pneus et avec la température."

