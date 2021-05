Qualifs - Quartararo indétrônable et en pole à Jerez

Fabio Quartararo a signé la pole position du Grand Prix d'Espagne MotoGP, la 12e de sa carrière et la quatrième qu'il obtient sur une piste de Jerez qui, décidément, lui sourit bel et bien !

Morbidelli irrésistible en Q1

Alors qu'il s'était cru qualifié, Franco Morbidelli a finalement vu ses deux meilleurs tours annulés pendant les EL3, ce qui l'a contraint à passer par la Q1. Il y a rejoint notamment son coéquipier Valentino Rossi, ou encore les deux pilotes Repsol Honda et les quatre KTM, tous en quête de l'un des deux tickets de repêchage pour la Q2.

Marc Márquez et Pol Espargaró ont été les premiers à prendre la tête de cette séance, mais la concurrence n'a pas tardé à réagir. À la fin du premier run, c'est Brad Binder qui menait le classement en 1'37"350, devant un Franco Morbidelli distancé de seulement 39 millièmes alors qu'il avait roulé en medium-medium, en manque de pneu arrière tendre.

Au retour en piste avec les gommes fraîches, Marc Márquez s'est astucieusement placé dans la roue de Binder, tandis que Rossi, huitième à ce stade, a quitté la voie des stands derrière Morbidelli. La stratégie n'a pas véritablement porté ses fruits, même si le #46 a pu améliorer quelque peu son chrono, mais de façon insuffisante pour prétendre à l'une des deux premières places.

Désormais équipé du pneu adapté au time attack, Morbidelli a en revanche réussi son attaque, se portant en tête en 1'36"916. Sur l'ensemble des 13 pilotes en piste, les améliorations n'ont pourtant pas été évidentes. Pol Espargaró, Enea Bastianini ou encore Álex Márquez s'en sont bien sortis puisqu'ils ont abaissé leur chrono, puis Luca Marini a quitté la 12e place qu'il occupait alors pour se porter quatre rangs plus haut.

Sans avoir pu améliorer ultérieurement leur temps, Pol Espargaró et Marc Márquez se sont maintenus troisième et quatrième, ce qui signifie qu'ils s'élanceront dimanche des 13e et 14e positions.

Miller rejoint les Yamaha en première ligne

Morbidelli et Binder étaient quant à eux qualifiés pour la Q2. Ayant utilisé un pneu tendre de plus pendant la première séance, le Sud-africain est toutefois resté au stand dans un premier temps, limitant sa participation à la partie finale de ces qualifications.

Fabio Quartararo, lui, n'a pas perdu de temps : dès son premier tour, le Français s'est porté en tête en 1'36"807. Il devançait alors Morbidelli de seulement cinq millièmes, puis Takaaki Nakagami, repoussé à deux dixièmes. Ce matin, en EL3, c'est l'écart qui séparait les dix premiers pilotes !

Comme dans la séance précédente, les chronos ne sont pas tombés dès le premier tour d'utilisation du pneu arrière tendre et neuf, auquel il faut un temps de montée en température pour atteindre la fenêtre de performance idéale. C'est donc dans la dernière minute que les choses sérieuses se sont passées.

On a d'abord vu Pecco Bagnaia améliorer sa marque, pour ce qui était alors la septième place seulement, et dans sa roue c'est son propre coéquipier, Jack Miller, qui est allé chercher son temps : en 1'36"860, l'Australien s'est porté au troisième rang. Johann Zarco est quant à lui passé de la dixième à la cinquième place. Quelques instants plus tard, Bagnaia bouclait un nouveau tour, libéré de tout poursuivant cette fois, et le résultat était bien plus conforme à ses attentes puisqu'il s'est porté à la quatrième place, à un dixième de Miller.

Une dernière petite amélioration a permis à Quartararo de confirmer sa première place. Resté indétrônable jusqu'au bout, il signe donc sa quatrième pole position consécutive à Jerez ! Morbidelli, lui, s'élancera bien de la deuxième place, battu de seulement 0"057 par son ancien coéquipier.

Derrière les deux Yamaha, Miller complète la première ligne. Bagnaia, Nakagami et Zarco formeront la deuxième ligne. Viñales s'élancera de la septième place devant Aleix Espargaró et Álex Rins. Joan Mir doit une nouvelle fois se contenter de la dixième place, devant Brad Binder et Stefan Bradl.

Le départ de la course sera donné dimanche à 14h.

